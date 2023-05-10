В интернете собирает возмущенные комментарии пост о том, что 9 мая таллиннка пришла на военное кладбище с букетом цветов, а ее задержала полиция и выписала штраф в 1200 евро. А всё потому, что расцветка этого букета уж больно напоминала российский триколор. Мы выяснили, имел ли такой инцидент место, как на самом деле вела себя обладательница букета и какое теперь ее ждет наказание?
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Разбушевавшаяся таллиннка швырнула букетом цветов в полицейского: что теперь с ней будет?
Комментарий полиции
В интернете уже второй день гуляет пост, что во вторник, 9 мая, на Кладбище сил обороны, или Военном кладбище была задержана гражданка. Она принесла композицию цветов, которая привлекла внимание стражей порядка. В букете, по словам автора поста, были сиренево-красно-белые цветы, но сочли, что букет провокационный – выполнен в цветах российского флага. Теперь задержанной грозит штраф – до 1200 евро.