Разбушевавшаяся таллиннка швырнула букетом цветов в полицейского: что теперь с ней будет?

В интернете собирает возмущенные комментарии пост о том, что 9 мая таллиннка пришла на военное кладбище с букетом цветов, а ее задержала полиция и выписала штраф в 1200 евро. А всё потому, что расцветка этого букета уж больно напоминала российский триколор. Мы выяснили, имел ли такой инцидент место, как на самом деле вела себя обладательница букета и какое теперь ее ждет наказание?