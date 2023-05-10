«Мне только что пришло такое сообщение, и так как четыре посылки мне все еще не пришли, я подумала, какая из них это может быть? Хитро», - заявила писательница и телепродюсер Сюсан Луйтсалу, на телефон которой пришло очень правдоподобное сообщение от мошенников, пишет Elu24.
«Сомневаешься, но все равно жмешь»: новая схема мошенничества заставляет жителей Эстонии переходить по ссылке
Появилась очередная мошенническая схема, которая своей достоверностью втягивает в свои сети все больше и больше жителей Эстонии.
«Я на самом деле ждал курьера и, честно говоря, подумал, что, может быть, забыл написать адрес», - заявил один человек, получивший такое же сообщение. Эсэмэс, отправленное на телефон, гласило: «Доставка вашего заказа отложена из-за отсутствия номера дома. Пожалуйста, обновите информацию о вашем заказе».
Такие эсэмэс рассылаются массово.
«Утром я получил такое сообщение и вдруг решил нажать на ссылку», - признался редакции Оливер.
При переходе по ссылке кажется, что открывается сайт Omniva, но на самом деле ссылка полученного на телефон сообщения вела на неизвестный сайт cornaos.cc.
«Казалось, что все нормально, пока я не проверил, какой это был адрес, - вспоминает Оливер. «Я всегда думал, что не попадусь на удочку, но, как видите…» - признается житель Таллинна с IT-образованием.
При вводе номера посылки на сайте Omniva оказалось, что посылки с таким кодом не существует.
Эстонская писательница и телепродюсер Сюсан Луйтсалу также поделилась в Twitter, что получила такое же сообщение. «Мне только что пришло такое сообщение, и так как четыре посылки мне все еще не пришли, я подумала, какая из них это может быть? Хитро», - заявила Луйтсалу, добавив, что, она надеется, что никто не перейдет по ссылке.
Однако оказалось, что уже есть несколько жертв мошенников. «Зло никогда не дремлет!» - написал в социальных сетях один житель Таллинна, получивший такое же сообщение.
Офицер полиции Маарья Пунак также предостерегла от новой схемы мошенничества. «Свежие новости из мира мошенников», - написала она.
Вячеслав Миленин, руководитель отдела Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничествами и имущественными преступлениями, рассказал, что подобные сообщения рассылались людям постоянно. «Преступники посылают сообщения от имени банков, курьерских компаний и других учреждений. При этом они меняют формулировку и ссылку. К таким сообщениям всегда прикреплена ссылка, при переходе по которой открывается сайт, хорошо имитирующий сайт банка, курьерской компании или учреждения», - пояснил он.
На этом этапе Миленин рекомендует войти в свой интернет-банк через приложение банка или веб-браузер. «Не вводите информацию о своей кредитной карте на веб-сайтах, которые вы открыли через сообщение или электронную почту. Всегда проверяйте, работают ли другие панели меню на этом веб-сайте. Также курьерские компании никогда не запрашивают таким образом данные людей, если их запрашивает какой-то сайт, то это мошенничество. PIN1 и PIN2 никогда нельзя передавать третьим лицам или вводять по чьему-либо запросу», - добавил он.