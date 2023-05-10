«Сомневаешься, но все равно жмешь»: новая схема мошенничества заставляет жителей Эстонии переходить по ссылке

Появилась очередная мошенническая схема, которая своей достоверностью втягивает в свои сети все больше и больше жителей Эстонии.

«Я на самом деле ждал курьера и, честно говоря, подумал, что, может быть, забыл написать адрес», - заявил один человек, получивший такое же сообщение. Эсэмэс, отправленное на телефон, гласило: «Доставка вашего заказа отложена из-за отсутствия номера дома. Пожалуйста, обновите информацию о вашем заказе».

Такие эсэмэс рассылаются массово.

Скриншот сообщения. Фото: Lugeja foto

«Утром я получил такое сообщение и вдруг решил нажать на ссылку», - признался редакции Оливер.

При переходе по ссылке кажется, что открывается сайт Omniva, но на самом деле ссылка полученного на телефон сообщения вела на неизвестный сайт cornaos.cc.

Страница мошенников. Фото: Lugaje foto

«Казалось, что все нормально, пока я не проверил, какой это был адрес, - вспоминает Оливер. «Я всегда думал, что не попадусь на удочку, но, как видите…» - признается житель Таллинна с IT-образованием.

При вводе номера посылки на сайте Omniva оказалось, что посылки с таким кодом не существует.

Эстонская писательница и телепродюсер Сюсан Луйтсалу также поделилась в Twitter, что получила такое же сообщение. «Мне только что пришло такое сообщение, и так как четыре посылки мне все еще не пришли, я подумала, какая из них это может быть? Хитро», - заявила Луйтсалу, добавив, что, она надеется, что никто не перейдет по ссылке.

На самом деле посылки с таким номером не существует. Фото: Lugeja foto