ЧАША ПЕРЕПОЛНЕНА ⟩ Мать: мой взрослый сын живет дома, как будто это какая-то гостиница

Женщина говорит, что баловала своего 25-летнего сына на протяжении многих лет. Однако теперь, осознав, что ее сын-мужчина пользуется ею, она поняла, что с нее хватит.

«Несмотря на то, что он уже взрослый, он все еще живет со мной, но не проявляет ко мне ни уважения, ни заботы», - объясняет женщина, которая ведет хозяйство одна. Ее муж умер много лет назад.

«Мой сын работает и знает, что аренда и счета стоят дорого, но ежемесячно он вносит лишь небольшую сумму. Остальное он тратит на гулянки и дизайнерскую одежду», - рассказывает мать о привычках своего сына.

По словам матери, сын редко общается с ней и относится к ее дому как к гостинице. По ее рассказу, сын приходит домой только спать, иногда возвращаясь домой рано утром. Он считает свою мать уборщицей, потому что оставляет грязную посуду в раковине.

«Он груб со мной, он вообще не разговаривает или только лает. Я люблю его, но он заботится только о себе», – говорит его мать.

Женщина говорит, что она также предлагала ему найти собственное гнездо, но это только злит его. Сын оправдывается тем, что не может позволить себе собственный дом.

Психолог The Sun Дейдре говорит женщине, что ее сын явно не понимает, как ему повезло, что у него есть крыша над головой.