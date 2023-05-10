СМОТРИ ⟩ Главный редактор скандинавского Vogue надела творение эстонского модельера на мероприятие Chanel

Всемирно известный модный журнал Vogue открыл свою первую редакцию в Скандинавии, получившую название Vogue Scandinavia, в 2021 году. Главный редактор Мартина Боннье возглавляет редакцию, которая базируется в Швеции.

На недавнем мероприятии Chanel в Лас-Вегасе Боннье блистала в роскошном творении эстонского модельера. Если на первый взгляд, глядя на фото, создается впечатление, что Боннье одета в платье, то на самом деле на ней корсет и юбка от модного дома Lilli Jahilo.

На сайте Jahilo указано, что цена корсета составляет 650, а юбки - 450 евро.

Эстонский модельер Лилли Яхило ранее делилась в социальных сетях фотографиями принцессы Софии, на которых последняя одета в белоснежные брюки, созданные Яхило, в Нью-Йорке. «Принцесса Швеции София посетила Всемирную Ассамблею Дислексии в Нью-Йорке в комбинезоне Mette», - написала она под фотографиями, размещенными в социальных сетях.