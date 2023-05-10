Умерла королев рока Рита Ли. В Бразилии объявили трехдневный траур

Лула да Силва также сделал пост в социальных сетях, где назвал исполнительницу одним из величайших наиболее гениальных музыкантов страны. Он считает, что исполнительница "опередила свое время". По его оценке, она по праву заслужила звание "королевы бразильского рока". В 2021 у Риты Ли был диагностирован рак легких. Она скончалась вечером 8 мая в своем доме в Сан-Паулу.