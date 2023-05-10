В Ласнамяэ жители обратили внимание на Бентли, раскрашенный в цвета украинского флага, который был припаркован у ледового холла «Тондираба».
Бентли в цветах украинского флага привлек внимание жителей Ласнамяэ
Сине-желтый автомобиль привлекал внимание как прохожих, так и гостей ледового холла. Дети с удовольствием фотографировались на фоне машины, а мамы давали им указания, чтобы получить наиболее эффектный кадр: «Облокотись, как будто это твоя машина! Отлично!», «Вытяни ножку вперед и покажи рукой на автомобиль».
Необычная машина с яркой раскраской и «рычащим» номером 777 РРР никого не оставила равнодушным и заставляла людей испытывать множество эмоций.