ДЕСЯТОК ВЫСТРЕЛОВ ⟩ Охота на зайцев отца и сына в Финляндии закончилась травмами сына

Itallehti пишет, что охота отца и сына на кроликов прошлой зимой закончилась тем, что сын получил 13 пулевых ранений.

Финский мужчина пятидесяти лет отправился на охоту за кроликами в лес со своим несовершеннолетним сыном. Вдруг мужчина заметил, что в кустах в 35-40 метрах от него что-то движется. Он решил, что это кролик, и выстрелил в куст.

Но в кустах в этот момент находился его сын, который исследовал кроличьи следы. В общей сложности в ногу и бедро мальчика попало 13 пуль.

История также приняла неожиданный оборот, когда при осмотре оружейного шкафа мужчины выяснилось, что он не настолько защищен от взлома, как следовало бы. Кроме того, мужчина хранил пистолет 357-го калибра, три винтовки и три охотничьих ружья.

В суде мужчине были предъявлены обвинения в преступлениях, связанных с огнестрельным оружием и охотой. Мужчина признался в совершении преступления, но в последнем обвинении отрицал, что своей грубой неосторожностью подверг опасности другого человека. Он лишь признал, что проявил небрежность и совершил нарушение правил охоты.

Однако, по мнению суда, мужчина проявил грубую неосторожность, поскольку знал, что его сын будет в лесу, когда пошел с ним. Тем не менее, он выстрелил из ружья, не будучи уверенным в цели.