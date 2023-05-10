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Алла Пугачева показала, как выглядела в детстве на архивном фото

Limon.ee
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Maxim Shemetov

Исполнительница показала себя еще маленькой, сообщает ТСН.

На своей странице в Instagram исполнительница добавила сообщение, которое посвятила ветеранам Второй мировой войны. Пугачева показала, как вместе с семьей ходила на парад.

На фото поклонники не сразу узнали в маленькой девочке с большим бантом на голове будущую знаменитость.

Также Пугачева показала еще одно архивное фото, где уже взрослая она сидела за столом с прошедшими войну ветеранами. В публикации она обратилась к павшим ветеранам в честь Дня Победы:

«Где вы теперь друзья-однополчане? Как вас не хватает сегодня», – написала Пугачева.

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