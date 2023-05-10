Фото не для слабонервных: девушка много лет делала маникюр с акрилом и гель-лаком и теперь не может пользоваться рукам

Лиза Дьюи из Паттишелла годами делала гель-маникюр без проблем.

Впрочем, после визита в феврале у 36-летней женщины воспалились пальцы, а ногти начали зудеть, болеть и отслаиваться. Один палец даже стал фиолетовым, и она боялась потерять его.

«Я всю жизнь красила ногти акрилом или гелем. Поэтому когда это впервые произошло в феврале, я подумала, что это бактериальная инфекция. Это произошло внезапно – я боялась, что могу даже потерять палец, когда он стал фиолетовым вокруг ногтя», – вспомнила она.

Врач диагностировал у нее бактериальную инфекцию и назначил стероидный крем и антибиотики.

После удаления лака и перерыва в уходе за ногтями она подумала, что все кончено. Однако после того, как в прошлом месяце ей сделали еще один маникюр, реакция была еще хуже.

Мало того, что ее ногти снова начали подниматься, кожа вокруг ногтей стала «как бумага», из-за чего она не могла пошевелить руками из-за боли.

Боль в руках и ногтях Дьюи усложняет выполнение повседневных задач, и ей постоянно приходится просить помощи у 45-летнего мужа Ли.

«Мыть волосы моей дочери тяжело, потому что приходится сгибать пальцы. Даже привязывая ее в машине – если я зацеплюсь пальцем за ремень, меня трясет от боли, потому что кожа содрана. Это так усиливается, но ношение перчаток даже не помогает, потому что вспотевшие руки тоже болят. Все ароматизированное усугубляет ситуацию – я не могу наносить кондиционер или мусс на волосы», – поделилась женщина.

Ногти после гель-лака. Фото: dailymail.co.uk