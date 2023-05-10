79-летний Роберт Де Ниро в седьмой раз стал отцом

Интересно, что мы даже не знаем, кто же является матерью ребенка. В 2018 году Де Ниро развелся со своей второй женой Грейс Хайтауэр спустя 20 лет брака. И похоже, не просто так. Неужели у 79-летнего актера появилась молодая возлюбленная? Поговаривают, что ею может оказаться инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер работал на съемках фильма «Стажер» в 2015 году. Их несколько раз подлавливали вместе, а на последних фото папарацци Тиффани явно в положении. В любом случае семейные праздники в доме Роберта Де Ниро теперь обещают быть интересными: разница между его старшим и младшим ребенком – 51 год.