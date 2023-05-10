Ни стыда, ни совести: Волочкова в очередной раз публично обнажилась

Фотографией топлес в одних стрингах поделилась с подписчиками в Instagram-аккаунте балерина и певица Анастасия Волочкова. Артистка прикрыла интимные места смайликами с изображением дельфина.
«Спасибо, что дельфином прикрыли», «Когда лавры Бритни Спирс не дают покоя», «Стыд», «Да можно уже и без всего, зачем заморачиваться», «В 50 лет пора уму набраться, а не выставлять свою креветку», «Трусы лишние», — разозлились подписчики балерины.
В комментариях к публикации балерина написала, что принимает предложения от дизайнеров купальников для следующего своего путешествия на Мальдивы, которое, по ее словам, планируется уже через месяц.