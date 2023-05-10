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Самый счастливый день 10 мая: приметы и что нельзя делать

Limon.ee
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Весна. Одуванчики.
Весна. Одуванчики. Фото: CHRISTIAN CHARISIUS/REUTERS

Важные приметы и что нельзя делать 10 мая. «Главред» узнал, почему 10 мая считали счастливым днем.

Существовало поверье, что 10 мая могут сбыться давние мечты и реализоваться сложные планы, построенные совсем недавно.

Обязательно в этот день собирали майские одуванчики и готовили варенье.

Стоит верить, если 10 мая случились неприятности, то они будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.

Что нельзя делать 10 мая

  • Нельзя 10 мая много говорить о своих планах.
  • Нельзя 10 мая ругаться. Верили, что можно привлечь неудачи к себе.
  • Нельзя 10 мая выносить мусор вечером. Беды можно навлечь.

Приметы на 10 мая

  • Если 10 мая идет сильный дождь, то уродится рожь.
  • Если 10 мая вечером появился туман, то скоро наступит потепление.
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