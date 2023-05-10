Самый счастливый день 10 мая: приметы и что нельзя делать

Существовало поверье, что 10 мая могут сбыться давние мечты и реализоваться сложные планы, построенные совсем недавно.
Обязательно в этот день собирали майские одуванчики и готовили варенье.
Стоит верить, если 10 мая случились неприятности, то они будут кратковременными и не принесут особо ощутимого вреда.
Что нельзя делать 10 мая
- Нельзя 10 мая много говорить о своих планах.
- Нельзя 10 мая ругаться. Верили, что можно привлечь неудачи к себе.
- Нельзя 10 мая выносить мусор вечером. Беды можно навлечь.
Приметы на 10 мая
- Если 10 мая идет сильный дождь, то уродится рожь.
- Если 10 мая вечером появился туман, то скоро наступит потепление.