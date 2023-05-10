«SUPER AITÄH, TALLINN!» ⟩ Эрос Рамазотти целовал зрительниц и хулиганил на своем концерте

Концерт шел два часа. Уже с первых композиций Рамазотти покорил эстонских слушателей своим голосом и энергетикой, а также непринужденным и простым поведением на сцене, спускаясь в зал, исполнитель никому не отказывал в просьбе сделать селфи на телефон.

Дальше итальянский артист совсем разошелся: танцевал, обнимая своих поклонниц за талию, целовал их в щеки, делал из их волос себе усы. Пробегая мимо одного из зрителей, взял из его рук стакан и хлебнул из него холодного пива. Нескольким мальчишкам из зала поп-звезда подарил медиаторы, а еще одного парнишку крепко обнял и по-отцовски потрепал за волосы. Публика визжала от восторга, каждый хотел дотянуться до звезды.

Концертное шоу, представленное в Таллинне, включено в мировое турне Эроса Рамазотти «Batotto Infinito», в рамках которого итальянский певец исполняет как свои хиты, так и новые композиции.

«Tere, Tallinn!» – поприветствовал Рамазотти своих зрителей на эстонском языке, вызвав бурные аплодисменты, а после исполнения каждой песни также благодарил по-эстонски «Aitäh!».

Но и на этом в изучении языка Рамазотти не остановился и спрашивал у радостных зрителей: «Kuidas läheb?»

«I love you, Eros!» – признавались музыканту девушки из толпы.

Фото: Svetlana Karabut

Не зря Рамазотти называют королем романтической баллады, ведь его композиции, независимо от знания или незнания итальянского языка, проникают в сердце слушателя.

На концерте использовались эффектные декорации. Яркие световые и видеоэффекты сделали выступление Рамазотти еще интереснее и, безусловно, зрелищнее: на больших экранах сверкала молния, распускались цветы, пламя взвивалось ввысь. Рамазотти оказывался то в космосе, то под водой, то в березовом лесу. Безупречно, как слаженный механизм, работали музыканты артиста, а их было очень много. Не зря декорации Рамазотти, сборную сцену и музыкальные инструменты привезли в Таллинн четырьмя фурами.

На радость поклонникам, итальянская звезда несколько раз отправлялась в зал. К одной из зрительниц Рамазотти подкрался сзади, наклонился над ухом и издал резкий смешной звук. От неожиданности женщина подскочила на стуле.