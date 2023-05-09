9 мая на таллиннской площади Вабадузе состоялся зрелищный концерт, посвященный Дню Европы, в котором участие приняла группа-победительница прошлогоднего Евровидения - Kalush Orchestra. Украинская рэп-группа впервые приехала в Таллинн и прекрасно погуляла по городу.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Прилетели в Эстонию и посоветовали учить английский: Kalush Orchestra дали совет украинским школьникам Таллинна
Победители прошлогоднего Евровидения прибыли в Таллинн сегодня около часа ночи. Во вторник утром они провели репетицию, а затем посетили школу Вабадузе - общеобразовательную школу для украинских учеников 7-12 классов в центре Таллинна. Дети не знали о визите группы, поэтому в середине учебного дня их ждал большой сюрприз.
Несколько учеников захотели сделать фотографии с группой, а участники группы заглянули в разные классы. Например, основатель Kalush Orchestra Олег Псюк посоветовал всем прилежно изучать английский язык. После посещения школы группа отправилась на экскурсию по кампусу, где периодически останавливалась, чтобы перекинуться парой слов с фанатами.
Kalush Orchestra никогда раньше не были в Эстонии. Однако они очень хотят лучше узнать эстонцев, поэтому на концерт ждали всех. Помимо победителей прошлогоднего Евровидения, на сцене можно было увидеть Стефана и Танеля Падара!
Сегодняшнее выступление Kalush Orchestra стало неожиданностью, по словам представителя Министерства иностранных дел, так как первоначально планировалось, что группа выступит в полуфинале Евровидения в Ливерпуле. Вместо выступления в Ливерпуле сегодня вечером Kalush Orchestra решили выступить в Таллинне. Что приятно!
Украинская рэп-группа вышла на сцену в 20.00 часов.