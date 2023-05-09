Очередь даже в VIP: смотри, что происходит на концерте Эроса Рамазотти

Один из самых любимых артистов мира Эрос Рамазотти проводит свое единственное шоу в Эстонии 9 мая. Это шоу, которое проходит в Таллине, в Tondiraba Jäähall, является частью BATTITO INFINITO WORLD TOUR, во время которого артист представит свой последний альбом, который вышел 16 сентября.

Смотри, сколько людей собралось послушать уникальный высокий голос харизматичного итальянца!

Ровно в 20:15 на сцену вышли музыканты Эроса. Через три минуты вышел сам певец и началась магия.

Эрос Рамазотти Фото: Limon