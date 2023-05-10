Сразу несколько бывших парней Бритни Спирс боятся выхода ее новой книги

Тяжелая неделя выдалась у Бритни: сначала поп-икону похоронили заживо ее же фанаты, а теперь бывшие парни восстали из мертвых и дают о себе знать. Дело в том, что певица в красочных подробностях изложила всю свою любовную жизнь в новой книге, которая, к слову, уже полностью отредактирована и только ждет подписания в печать, пишет Супер.
Но это может и не произойти, потому что некоторые экс-партнеры оказались крайне обеспокоены перспективой узнать о себе всю правду.
Западные СМИ рассказывают, что издательство уже получило несколько гневных писем от знаменитостей, с которыми у певицы были романы. Кто из эксов Бритни так тревожится, пока не сообщается, но выбирать есть из кого: вспоминаем ее отношения с Джастином Тимберлейком, Колином Фарреллом или, например, интрижку с Джаредом Лето. Подозреваем, что после выхода книги этот список пополнится еще парочкой громких имен.
Мемуары Спирс, автором которых является журналист Сэм Ласки, должны охватить все громкие темы ее жизни: опекунство, брак с Сэмом Асгари и некие секреты, о которых она никогда не говорила публично. Певица утверждает, что это ее шанс «все прояснить» и «искренне поговорить с миром». Релиз обещали в конце этого года, но пока издательство ведет переговоры со звездными адвокатами, выпуск книги отложен на неопределенное время.