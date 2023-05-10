Сразу несколько бывших парней Бритни Спирс боятся выхода ее новой книги

Но это может и не произойти, потому что некоторые экс-партнеры оказались крайне обеспокоены перспективой узнать о себе всю правду.

Западные СМИ рассказывают, что издательство уже получило несколько гневных писем от знаменитостей, с которыми у певицы были романы. Кто из эксов Бритни так тревожится, пока не сообщается, но выбирать есть из кого: вспоминаем ее отношения с Джастином Тимберлейком, Колином Фарреллом или, например, интрижку с Джаредом Лето. Подозреваем, что после выхода книги этот список пополнится еще парочкой громких имен.