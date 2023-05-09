Смерть жены оставила жителя Тарту одного с восьмью детьми: последнее, что она сказала, что любит меня

Кристо и Мооника познакомились четыре года назад. Вместе они купили дом в Тартумаа, чтобы превратить его в дом своей мечты. Помимо них двоих, они стали родителями семерых детей: у Кристо было двое детей от предыдущего брака, а у Мооники - пятеро.

В прошлом году в семье произошло пополнение - на свет появился их совместный ребенок, которого назвали Кристен.

Неожиданная утрата

В конце прошлого года в семье произошло горе: Мооника скончалась, и Кристо остался один с восьмью детьми, самому младшему из которых было тогда всего полтора месяца.

«Этот вечер был похож на любой другой. Мы смотрели телевизор, мама играла с малышом, общались на кухне, обсуждали какие-то планы…» - вспоминает шокирующий день дочь.

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Вечером Мооника собралась пойти спать. «Она рухнула мне на руки», - вспоминает Кристо, который сначала подумал, что она просто устала. В какой-то момент он понял, что его жена не дышит. Врачам не удалось спасти жизнь многодетной матери. «Последнее, что она сказала мне, это то, что любит меня», - вспоминает Кристо со слезами на глазах.

Семья Мооники и Кристо. Фото: Kanal2

Потеря Мооники оставила отца одного с восьмью детьми. Мечта семьи - закончить ремонт дома, ведь все время и забота Кристо уходит на детей.

Программа Südamesoov на канале Kanal 2 осуществила мечту семьи, проживающей в Тартуском уезде, и сделала в доме ремонт стоимостью почти 100 000 евро. В ходе ремонта была полностью перестроена часть старого дома, где находились две детские комнаты, санузел и коридор. Почти 50 спонсоров и несколько бизнесменов, в том числе Урмас Сыырумаа, смогли помочь семье осуществить давнюю мечту.