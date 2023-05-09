«Мне нечего сказать в свою защиту. Я совершил убийство родной матери», - заявил на слушаниях сегодня утром Александр Иванов, обвиняемый прокуратурой в жестоком убийстве собственной матери. Она скончалась от ножевых ранений в марте прошлого года, после того как ее сын нанес ей 26 ударов кухонным ножом.
26 УДАРОВ НОЖОМ ⟩ В Таллинне судят Александра Иванова, который зверски убил собственную мать
Если бы Александр Иванов не сидел в наручниках в зале суда, можно было бы подумать, что это обычный человек, которого точно не стоит бояться. У 38-летнего подсудимого нет взгляда, как у убийцы, и он кажется застенчивым и робким.
Но когда прокурор начинает говорить об обвинениях, которые предъявлены подсудимому, становится очень тяжело на душе. Александр Иванов убил свою собственную мать 12-сантиметровым кухонным ножом, когда она узнала, что ее сын украл у нее 1000 евро.
Мать очень любила сына
В зале суда мы услышали, что 38-летний Иванов был близок со своей матерью, и именно она поддерживала своего безработного сына материально. Любовь была настолько сильной, что ее не смущало, что сын проигрывает деньги в интернет-казино, а еще употребляет марихуану и кокаин.
Друзья и знакомые Иванова рассказывали, что в день перед убийством он был немного не таким, как обычно. В тот вечер он встретился с друзьями в своей квартире, но был немногословен. Они вместе курили коноплю, а затем разошлись
Мать Иванова, Людмила, у которой, как уже говорилось, были с ним близкие отношения, навешала его, часто приходила по вечерам в гости и оставалась на ночь.
Иванов жил в Ласнамяэ, всего в 300 метрах от дома своей матери, и утром в день убийства ходил к ней в гости. 21 марта прошлого года они даже вместе ели печенье и пили чай, а затем семье пришлось пойти в квартиру Иванова, чтобы купить стеклопакеты.
Спутник жизни Людмилы вышел раньше и прогревал машину. Однако через пять-семь минут в машину вошел окровавленный Иванов, утверждавший, что поругался с матерью. Когда спутник жизни Людмилы вбежал в комнату, квартира представляла собой ужасающее зрелище. Иванов зарезал свою мать кухонным ножом до смерти, и она лежала безжизненная на полу, вся в крови. Шесть ножевых ранений были неглубокими, а 20 - глубокими. Женщина была ранена в левую часть груди и легкое и умерла через несколько минут.
Напал на мать со спины
Хотя версия Иванова заключается в том, что за несколько мгновений до убийства он слышал какие-то команды и не понимал, что наносит удар ножом собственной матери, судебный врач установил, что Иванов не является психически больным человеком и что он понимал последствия своих действий.
Когда прокурор говорит судье, как сильно мать Иванова, Людмила, заботилась о своем сыне, прикованный наручниками подсудимый (Александр) кладет голову на стол и еле сдерживает слезы.
Иванов сначала напал на мать, сидящую в кресле, сзади, нанося удары костяшками пальцев. Когда мать обернулась, чтобы посмотреть, что происходит, сын начал наносить ей удары ножом в область головы и шеи. Мать пыталась защититься от ударов руками, и в какой-то момент Иванов зажал ей рот рукой, чтобы она не закричала и не позвала на помощь. Сын также сидел сверху на матери во время нанесения ударов, а окровавленный нож позже нашли в мусорном ведре на кухне.
Иванову явно трудно слушать описание прокурором убийства, и во время слушаний он периодически закрывает глаза, постоянно сдерживая слезы. Прокурор требует приговорить его к 16 годам лишения свободы за убийство с особой жестокостью.
Однако адвокат Иванова Урмас Симон заявил суду, что убийство нельзя назвать с особой жестокостью, поскольку Людмила не понимала, что происходит, и ее смерть наступила быстро.
«Это было внезапное психическое состояние. Все было хорошо, пока он не увидел какого-то духа... То, что там произошло, было мистическим!» - заявил адвокат Симон в суде в защиту своего клиента.
Сам Иванов во время речи адвоката качает головой, как бы не соглашаясь с ним.
Адвокат подсудимого также сказал Elu24, что Александр Иванов искренне сожалеет о содеянном и надеется, что ему смягчат наказание.
Смотрите интервью с адвокатом ниже:
Сын сожалеет о содеянном
«Мне нечего сказать в свою защиту. Я совершил убийство своей матери!» - заявляет Иванов, после того как судья разрешил ему выступить с последним словом. «Это самое тяжкое преступление, которое только можно совершить, и я должен понести за него наказание. К сожалению, я оказался морально и физически слабым. Я пошел на поводу у нездоровых мыслей, и мне нет прощения. Всё!»
Второе заседание по делу Александра Иванова состоится завтра.