26 УДАРОВ НОЖОМ ⟩ В Таллинне судят Александра Иванова, который зверски убил собственную мать

Если бы Александр Иванов не сидел в наручниках в зале суда, можно было бы подумать, что это обычный человек, которого точно не стоит бояться. У 38-летнего подсудимого нет взгляда, как у убийцы, и он кажется застенчивым и робким.

Александр Иванов в суде Фото: Katrin Lust

Но когда прокурор начинает говорить об обвинениях, которые предъявлены подсудимому, становится очень тяжело на душе. Александр Иванов убил свою собственную мать 12-сантиметровым кухонным ножом, когда она узнала, что ее сын украл у нее 1000 евро.

Мать очень любила сына

В зале суда мы услышали, что 38-летний Иванов был близок со своей матерью, и именно она поддерживала своего безработного сына материально. Любовь была настолько сильной, что ее не смущало, что сын проигрывает деньги в интернет-казино, а еще употребляет марихуану и кокаин.

Друзья и знакомые Иванова рассказывали, что в день перед убийством он был немного не таким, как обычно. В тот вечер он встретился с друзьями в своей квартире, но был немногословен. Они вместе курили коноплю, а затем разошлись

Мать Иванова, Людмила, у которой, как уже говорилось, были с ним близкие отношения, навешала его, часто приходила по вечерам в гости и оставалась на ночь.