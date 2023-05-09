Боль эстонской матери пронзила сердца пользователей Сети: мой особенный ребенок такой же, как ваши дети

«Я еще вчера хотела об этом рассказать, но каждый раз, когда вспоминаю ситуацию, начинаю плакать без остановки. Даже сейчас руки трясутся»,- начала свой пост женщина.

Оксана поделилась историей, которая ранит ее сердце. Женщина гуляла со своим ребенком на детской площадке около Stroomi Maxima, когда произошла неприятная ситуация: «Один мальчик лет 7-8 из компании ребят постарше начал бить моего сына по голове, затем толкнул. Я была в ужасе, спрашивала - зачем? Что не так? Что мой сын сделал?»

На вопросы Оксаны, мальчик ответил, что ее сын мычал. «Мой сын мычал, потому что он не говорит. Он не может говорить. Когда мой малыш услышал его ответ - у него случилась истерика, ведь нам почти 6 лет. То, как больно моему сыну, такую же боль испытываю и я. Мне больно до смерти. Я плакала вместе с сыном»

«Я не хочу никого ругать, тем более детей. Я бы хотела, чтобы родители объясняли детям, что особенные детки такие же как они. Да, я тоже была особенным ребенком, и, да, надо мной издевались».

С болью в сердце Оксана обращается ко всем родителям: «Наши дети такие же! Так же чувствуют, так же любят, так же думают и не важно, если ребенок не говорит или присутствуют физические или другие недостатки».

Пользователи группы согласились, что дети бывают, действительно, жестокими: «Терпения вам, дети, да, часто жестоки и могут сильно обидеть по любой причине другого ребенка, к сожалению никто не застрахован», «Многие дети сейчас, к сожалению, бывают жестокими и агрессивными. Некоторым даже объяснять что-то бесполезно. Терпения вам с малышом», «Мир, увы, несовершенен».