ЖУТЬ! ⟩ В реке Ахья нашли мусорные мешки с мертвыми ягнятами

«Сегодня на реке Ахья нашли четыре больших мусорных мешка с ягнятами! Пожалуйста, сообщите всем, кто может располагать информацией об этом! Департамент окружающей среды и Эстонский союз защиты животных проинформированы! Кто может так сделать?» - такая публикация появилась в субботу в группе Põlva kodanik в Facebook.

В Эстонский союз защиты животных поступило письменное сообщение, согласно которому байдарочники обнаружили на реке Ахья в Пылваском уезде 3-4 больших мусорных мешка с мертвыми овцами. «По словам сообщившего нам об этой ужасной находке, ягнята были помещены в мешки. Некоторые животные смогли выбраться из мешков, их трупы плавали на поверхности», - рассказала Пилле Теэс из Эстонского союза защиты животных.

Место, где нашли мертвых ягнят (координаты: 58.129601, 27.114381). Фото: Ekraanitõmmis.

Представитель Эстонского союза защиты животных сообщил, что мешки с телами были опущены на дно реки с утяжелителями. «По словам информатора, мешки были свежими, тела ягнят, которые смогли выбраться из мешков, не имели видимых повреждений».

Рядом с местом, где была обнаружена жуткая находка, должно быть хотя бы одно место, где разводят овец. Эстонский союз защиты животных направил обращение в Департамент сельского хозяйства и продовольствия и в Департамент окружающей среды с просьбой отреагировать в соответствии с их компетенцией.

«На данный момент невозможно прокомментировать обстоятельства, при которых животные погибли и по какой причине они были выброшены в реку. Однако находка свидетельствует о том, что это было преднамеренное действие - на данный момент неизвестно, были ли животные живы в тот момент, когда они попали в реку, или нет», - говорит Теэс. «Если речь шла о животных, умерших по каким-либо причинам до того, как их выбросили в реку, такое обращение с тушами не допускается ни в коем случае».