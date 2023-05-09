Мощные бицепсы и борода: возмужавшего Витаса теперь не узнать

Свежую публикацию он оставил на странице в соцсетях. Увидеть того щуплого исполнителя с тончайшим контр-тенором у поклонников уже не получится. Папа троих детей теперь частый посетитель спортивного зала и одну за другой тягает гири. Он продемонстрировал на камеру крупные бицепсы, широкие плечи и объемную грудь. Для полноты образа отрастил темную бороду.