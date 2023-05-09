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Мощные бицепсы и борода: возмужавшего Витаса теперь не узнать

Limon.ee
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Витас.
Витас. Фото: Ivan Sekretarev

Певец Витас навсегда распрощался с образом мальчика-паиньки. 44-летний артист неожиданно превратился в мощного брутала.

Свежую публикацию он оставил на странице в соцсетях. Увидеть того щуплого исполнителя с тончайшим контр-тенором у поклонников уже не получится. Папа троих детей теперь частый посетитель спортивного зала и одну за другой тягает гири. Он продемонстрировал на камеру крупные бицепсы, широкие плечи и объемную грудь. Для полноты образа отрастил темную бороду.

Впрочем, вкусно поесть герой тоже не прочь. Заметно, что к средним годам он обзавелся выпирающим животом, пишет Popcornnews.

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