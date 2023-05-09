Комик из женского стендапа призналась в неизлечимой болезни

«В общем, неприкольно, что это может начаться когда угодно и длится от трех до семи дней у меня. У тебя кружится голова, но не так, как у дам на балу, типа, ох, закружилось, ах, все прошло. Нет, иногда просто хожу по стеночке, чтобы не врезаться ни во что. Вестибулярный аппарат просто не понимает, где пол, где стена и я могу думать, что иду прямо, а по факту, очень сильно нет», - объяснила продюсер шоу «Женский Stand Up».