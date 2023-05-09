Сын Зайцева назвал виновниками смерти отца его друзей

«Да, могли быть сложные моменты в отношениях. Но в самые трудные моменты – когда у отца дом отнимали бандиты, рейдерские захваты – он всегда обращался ко мне. И это показатель. А как только все проблемы оказывались решены, то сразу наползали его так называемые друзья, – констатировал Егор.