Анджелина Джоли показала архивное фото с мамой, которая умерла от рака

Голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась с подписчиками семейным снимком с мамой Маршелин Бертран. Опубликовать архивный кадр она решила в честь дня рождения родного человека – 9 мая женщине могло бы исполниться 73 года, но 15 лет назад ее жизнь забрала онкология.

На фотографии, которую Анджелина обнародовала в Инстаграме, она позировала в детстве со светлыми волосами, в белой одежде и соломенной шляпе. Рядом с ней с девочкой сидела Маршелин. В подписи к фото Джоли отметила, что сейчас она почти того же возраста, что ее мама, когда у нее диагностировали рак.

Звезда также рассказала о перенесенных операциях и призвала всех женщин не пренебрегать своевременными обследованиями у врачей, поскольку иногда такое простое действие может спасти жизнь: «В июне мне будет месяц с того возраста, когда ей поставили диагноз. У меня были профилактические операции, чтобы попытаться уменьшить шансы, но я продолжаю проходить проверки. Моя мама любила Хендрикса. И всегда подписывала свои письма «Поцелуй небес». Это приобрело новый смысл после того, как она умерла. Присылаю свою любовь тем, кто также потерял близких и силы тем, кто в этот момент борется за свою жизнь и жизнь тех, кого любит. А другим женщинам: пожалуйста, найдите время, чтобы позаботиться о себе и пройти маммографию, анализы крови или УЗИ, особенно если у вас есть семейная история рака», - говорится в публикации знаменитости.

Напомним, последние годы своей жизни Маршелин Бертран провела в уединении и практически не давала интервью. После почти восьмилетней борьбы с раком яичников и молочной железы она скончалась в возрасте 56 лет. Это произошло 27 января 2007 в медицинском центре Cedars-Sinai. Рядом с женщиной в последние минуты жизни были ее дети – Анджелина Джоли и Джеймс Хэйвен.