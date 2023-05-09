Революции, подкупы и штрафы: самые громкие политические скандалы на Евровидении

В 1964 году конкурс проходил в Копенгагене, Дания. У многих поклонником тогда вызвало негодование то, что в нем принимает участие Португалия и Испания, поскольку считали, что страны с диктаторским режимом не должны быть допущены к песенному соревнованию. Именно поэтому во время конкурса на сцену выбежал активист с плакатом «Бойкот Франко и Салазару», имея в виду Антониу ди Салазара и Франсиско Франко.

1968 год

В 1968 году Евровидение проходило в Великобритании, победу в том году одержала Испания с песней La, la, la в исполнении певицы Массиель. Спустя много лет появилась информация, что на самом деле страна победила тогда нечестно, поскольку испанский диктатор Франсиско Франко на самом деле подкупил судей по всей Европе, надеясь, что, если конкурс пройдет в его стране, это улучшит ее имидж.

1969 год

История с диктатурой повторилась, и Австрия отказалась от участия в конкурсе, поскольку не хотела отправлять своего исполнителя в страну с диктаторским режимом - Испанию.

1974 год

История с Португалией получила продолжение в 1974-м. Несмотря на то что конкурс прошел 6 апреля, уже 24-го песня, которая участвовала от страны на конкурсе E depois do adeus, стала призывом к свержению диктатуры в стране - ее включили на радио, что было сигналом для членов подпольной организации «Движение капитанов» и началом активной фазы «Революции гвоздик».

1974 год

В этом году в Италии должен был состояться важный референдум, на котором собирались окончательно решить вопрос с разводами. Именно по этой причине местный госканал RAI отказался транслировать конкурс, ведь представительница от Италии, Джильола Чинкветти, пела песню под названием Si (переводится как «да»). Цензоры канала опасались, что композиция может быть воспринята как пропаганда накануне референдума.

К слову, на референдуме разводы были все же окончательно легализованы в стране.

1975 год

Турция отказалась ехать на конкурс в Израиль, уступив давлению со стороны других арабских стран, которые выступали против участия представителя преимущественно мусульманской страны в конкурсе на территории Израиля.

1978 год

Вещатели в арабских странах отказались признавать участие Израиля в конкурсе, поэтому во время выступления страны переключились на рекламу. Но трудности у них возникли, когда Израиль начал лидировать и в результате победил. Тогда на своем телевидении иорданская телекомпания объявила победителем Бельгию, а не Израиль.

1979 год

Германию представляла группа Dschinghis Khan (переводится как «Чингисхан»). Может показаться, что ничего особого в этом нет, но в том году конкурс проходил в Израиле и многие восприняли название группы негативно, поскольку оно восхваляло мародерствующего диктатора.

2005 год

Тогда на песенном конкурсе должен был дебютировать Ливан. Предполагалось, что страну будет представлять певица Алин Лахуд с песней Quand Tout S’enfuit, но при этом ливанский вещатель хотел заменить выступление участника из Израиля телерекламой. Европейский вещательный союз запретил стране исключать из трансляции выступление Израиля, в результате чего дебют Ливана так и не состоялся - страна отказалась от участия.

2009 год

В 2008 году в Грузии случилась Пятидневная война с Россией, из-за чего страна утратила контроль над территориями Южной Осетии и Абхазии. Через год после этого грузинские участники Евровидения Степанэ и 3G решили ненавязчиво выразить свою политическую позицию песней We Don't Wanna Put In. Представители конкурса попросили переписать песню, грузины отказались, из-за чего их дисквалифицировали.

2009 год

В Азербайджане разгорается политический скандал вокруг того факта, что во время Евровидения 2009 года несколько жителей страны отдали свои голоса за представителя Армении, а между этими двумя странами на протяжении многих лет идет война за Нагорный Карабах.

Этим фактом всерьез заинтересовалось министерство национальной безопасности Азербайджана и занялось выяснением личности проголосовавших. После этого европейский вещательный союз установил новое правило, запрещающее мобильным операторам делиться схемами голосования своих клиентов или личной информацией.

2007 год

Все мы помним зажигательную песню Верки Сердючки Dancing Lasha Tumbai. Однако многие россияне в тот год услышали в песне фразу Russia Goodbye вместо Lasha Tumbai. Из-за чего началась критика Андрея Данилко, и артист стал персоной нон-грата в РФ.

Кстати, после полномасштабного вторжения РФ Данилко заявил, что теперь решил сменить Lasha Tumbai на скандальное Russia goodbye.

2011 год

В январе 2011 года на сайте Евровидения появился список всех участников в конкурсе, и Македония была названа просто Македонией, а не Бывшей югославской республикой Македония (БЮРМ) - именно так она официально называлась в документации ЕС. Но проблема в том, что в Греции тоже есть часть территории, которая называется Македонией и на протяжении многих лет между двумя этими странами существует вражда из-за этого.

В 2019 году ситуация разрешилась - страну переименовали в Республику Северная Македония.

2014 год

В 2014 года Россия аннексировала Крым, но, несмотря на это, европейское сообщество закрыло глаза и решило допустить страну-агрессора к песенному конкурсу. В том году РФ представляли сестры Толмачевы. Но во время оглашения результатов девушек освистали.

2019 год

Группа Hatari, представляющая Исландию произвела в том году фурор на конкурсе, но также и попала в скандал. Артисты привезли с собой в Израиль флаг Палестины и во время оглашения результатов подняли его в прямом эфире. Отметим, что между Израилем и Палестиной с середины XX века продолжается вооруженный конфликт. В результате исландскую радиостанцию RÚV оштрафовали на 5 тысяч евро.

Также в 2019 году разразился скандал и из-за участницы из Украины - певицы MARUV, которая, как оказалось, выступала в России. Также на первой пресс-конференции девушка не смогла четко высказаться о войне в Украине и том, чей Крым.

Похожая история произошла и в этом году с Алиной Паш, которая не только выступала в России, но и подделала документы, которые должны были доказать, что она этого не делала. Из-за чего на конкурс поехала группа Kalush Orchestra.