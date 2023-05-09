ФОТО ⟩ 49-летняя Клум снялась топлес. Модель показала себя вблизи

49-летняя немецкая модель Хайди Клум 9 мая опубликовала в Instagram фото, для которого позировала лежа перед камерой.
Клум предстала в плавках и топлес. Она сделала селфи, на котором запечатлела себя вблизи.
«... и это был понедельник», – написала она.
Также Клум разместила видео, на котором показала, как ей на свежем воздухе делают макияж. Модель предстала лежа в раздельном купальнике. Еще она продемонстрировала образ в платье с асимметричным подолом.
«Готовлюсь к премьере диснеевского мультфильма «Маленькая Русалочка», – объяснила модель.
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