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В знак солидарности с Украиной: в Ливерпуле обложили мешками с песком памятник

Limon.ee
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Памятник адмиралу Горацио Нельсону в Ливерпуль.
Памятник адмиралу Горацио Нельсону в Ливерпуль. Фото: Paul Ellis

В английском городе Ливерпуль, который в этом году принимает Евровидение, памятник адмиралу Горацио Нельсону обложили мешками с песком. Это сделали в знак солидарности с Украиной.

Дело в том, что в Украине после начала войны многие памятники решили обезопасить от российских обстрелов именно таким образом, спрятав их за мешками с песком.

В Ливерпуле между мешками с песком также были установлены экраны с динамиками. На них показывают фильм об андеграундной музыкальной сцене, снятой с участием украинских артистов и музыкантов.

Фото: Adam Vaughan

«Спасибо нашим британским друзьям и партнерам за поддержку», – отреагировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины.

Фото: Adam Vaughan
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