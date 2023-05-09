В знак солидарности с Украиной: в Ливерпуле обложили мешками с песком памятник

Дело в том, что в Украине после начала войны многие памятники решили обезопасить от российских обстрелов именно таким образом, спрятав их за мешками с песком.

В Ливерпуле между мешками с песком также были установлены экраны с динамиками. На них показывают фильм об андеграундной музыкальной сцене, снятой с участием украинских артистов и музыкантов.

Фото: Adam Vaughan

«Спасибо нашим британским друзьям и партнерам за поддержку», – отреагировали в Министерстве культуры и информационной политики Украины.