У эстонской гадалки зазвонил телефон: она ответила и обомлела

Жизнь полна сюрпризов! Гадалка Кирсти Тиммер наверняка подумала так же после странного звонка поздним вечером.

«Это был самый странный случай, когда ошиблись номером, в моей жизни. В 22:06 у меня зазвонил телефон и приятный женский голос спрашивает: «Здравствуйте, это Таллиннский крематорий?» Ух... Я проверила, у них на сайте есть только номер стационарного телефона. Ничего похожего на мой телефонный номер я нигде не нашла», - пишет Тиммер в публикации.

У нее есть свое объяснение странному звонку: «Возможно, это последствия полнолуния». В конце публикации Тиммер с юмором добавляет, что никого не винит.

Годы тишины

Тиммер призналась редакции Elu24, что в течение многих лет ей не поступали такие звонки, когда люди ошибались номером, такие случаи были довольно давно.

По ее словам, есть два возможных варианта объяснения вчерашней ошибки номером: либо это была шутка, потому что кто будет звонить в крематорий в десять часов вечера, либо это действительно были последствия полнолуния и в результате, номера перепутались.