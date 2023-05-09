Из душа сразу на ковровую дорожку Евровидения: Алика Милова показала свое преображение

В этом году представителем от Эстонии на музыкальном конкурсе Евровидение-2023 стала Алика, которая с песней Bridges победила на национальном конкурсе Eesti Laul.

Организаторы конкурса активно готовят зрителей к насыщенной шоу-программе, подогревая интерес фанатов конкурса всевозможными инфоповодами. Одним из креативных решений в этом году стали короткие видеоролики о том, как готовятся участиник конкурса к ковровой дорожке.

Смотри, как Алика Милова собиралась на торжественное открытие Евровидение-2023.