Из душа сразу на ковровую дорожку Евровидения: Алика Милова показала свое преображение

Всегда интересно знать, как же проходит подготовка звезд к важным мероприятиям. В этом году главный песенный конкурс Европы дал нам такую возможность и приоткрыло завесу тайн, показав, как конкурсанты готовились к ковровой дорожке и что из этого вышло.
В этом году представителем от Эстонии на музыкальном конкурсе Евровидение-2023 стала Алика, которая с песней Bridges победила на национальном конкурсе Eesti Laul.
Организаторы конкурса активно готовят зрителей к насыщенной шоу-программе, подогревая интерес фанатов конкурса всевозможными инфоповодами. Одним из креативных решений в этом году стали короткие видеоролики о том, как готовятся участиник конкурса к ковровой дорожке.
Смотри, как Алика Милова собиралась на торжественное открытие Евровидение-2023.
Два полуфинала пройдут 9 и 11 мая, а финал конкурса запланирован на 13 мая. По итогам полуфиналов будут отобраны по десять финалистов. Они выступят в финале конкурса вместе с участником из Украины и представителями «большой пятерки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция – главные спонсоры Евровидения, представители этих стран выходят в финал автоматически).