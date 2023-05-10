ГОРОСКОП НА 10 МАЯ ⟩ Будьте внимательны! Ваши недоброжелатели полны энергии

Овен

Звезды советуют ограничить контакты, делиться своими тайнами только с близкими людьми и быть разборчивее в знакомствах. Сегодня вам присущи доверие и легкомыслие, переходящие все границы – это может привести к серьезным неприятностями, если вы вовремя не прислушаетесь к доводам логики и здравого смысла. Можно заниматься несложными бытовыми делами, решать практические вопросы, начинать ремонт.

Вам полезен отдых на природе, однако физические нагрузки стоит ограничить. Отложите тяжелую работу, занимайтесь спортом без лишнего рвения и старайтесь не испытывать организм на прочность. Хорошо сложатся поездки, особенно если компанию вам составит любимый человек. Споры со старшими родственниками не исключены, однако мир воцарится быстро.

Телец

День связан с определенными проблемами в общении. Вам сложно донести до близких людей свою точку зрения, природное упрямство мешает выслушать и принять во внимание их аргументы, в результате любая, даже самая мирная беседа может закончиться ссорой. Если хотите избежать серьезного конфликта, отложите обсуждение принципиальных вопросов, подумайте о том, как можно провести время, чтобы все получили удовольствие – сегодня именно вам предстоит взять на себя роль организатора общего досуга.

Вероятны проблемы с получением нужной информации, учащиеся должны быть особенно усердны и требовательны к себе. Жизненный тонус будет достаточно высоким, у вас не возникнет повода для жалоб на недостаток энергии и сил.

Близнецы