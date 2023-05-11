Женщина исчезла в австралийской глуши: она выжила почти неделю, питаясь леденцами и вином.

Ее транспортное средство застряло в грязи, когда она свернула не на ту дорогу, которая ей была нужна. Из-за проблем со здоровьем Лилиан не смогла дойти до сигнального места, чтобы вызвать помощь. Поэтому все это время женщина провела в своем автомобиле примерно в 60 километрах от ближайшего города.

Непьющая Лилиан имела с собой бутылку вина, которую купила своей матери в подарок. Это была единственная жидкость, которая помогла ей выжить, поскольку в короткое путешествие она не взяла даже воды. Из «пищи» женщина имела только леденцы.