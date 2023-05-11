Женщина исчезла в австралийской глуши: она выжила почти неделю, питаясь леденцами и вином.

Австралийку считали пропавшей без вести, когда ее автомобиль застрял в грязи в 60 км от ближайшего поселения, пишет tsn.ua.
В течение пяти дней в австралийском штате Виктория продолжались поиски 48-летней Лилиан Ип, отправившейся в короткое путешествие автомобилем к своей матери. Об этом сообщает Daily Star.
Семья сообщила о ее исчезновении после того, как женщина не позвонила по телефону, хотя всегда делала это каждый день.
Начались отчаянные поиски, к которым привлекли вертолет. К счастью, Лилиану удалось найти невредимой.
Она почувствовала «чрезвычайное облегчение», когда появилась полиция, женщину сразу доставили в больницу, чтобы ей оказали помощь медики.
Police Air Wing has captured the moment 48-year-old Lillian Ip was found after going missing near Bright for five days.— 9News Melbourne (@9NewsMelb) May 6, 2023
The Cheltenham woman was stuck after her car was bogged in the Mitta Mitta bushland.
Lillian, who only had a few snacks with her, survived off a bottle of… pic.twitter.com/tWe3gYbZKH