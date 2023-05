Женщина исчезла в австралийской глуши: она выжила почти неделю, питаясь леденцами и вином.

Семья сообщила о ее исчезновении после того, как женщина не позвонила по телефону, хотя всегда делала это каждый день.

Начались отчаянные поиски, к которым привлекли вертолет. К счастью, Лилиану удалось найти невредимой.

Она почувствовала «чрезвычайное облегчение», когда появилась полиция, женщину сразу доставили в больницу, чтобы ей оказали помощь медики.

Police Air Wing has captured the moment 48-year-old Lillian Ip was found after going missing near Bright for five days.



The Cheltenham woman was stuck after her car was bogged in the Mitta Mitta bushland.



Lillian, who only had a few snacks with her, survived off a bottle of… pic.twitter.com/tWe3gYbZKH