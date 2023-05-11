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Женщина исчезла в австралийской глуши: она выжила почти неделю, питаясь леденцами и вином.

Limon.ee
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Автомобиль застрял в грязи. Иллюстративное фото
Автомобиль застрял в грязи. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Австралийку считали пропавшей без вести, когда ее автомобиль застрял в грязи в 60 км от ближайшего поселения, пишет tsn.ua.

В течение пяти дней в австралийском штате Виктория продолжались поиски 48-летней Лилиан Ип, отправившейся в короткое путешествие автомобилем к своей матери. Об этом сообщает Daily Star.

Ее транспортное средство застряло в грязи, когда она свернула не на ту дорогу, которая ей была нужна. Из-за проблем со здоровьем Лилиан не смогла дойти до сигнального места, чтобы вызвать помощь. Поэтому все это время женщина провела в своем автомобиле примерно в 60 километрах от ближайшего города.
 
Непьющая Лилиан имела с собой бутылку вина, которую купила своей матери в подарок. Это была единственная жидкость, которая помогла ей выжить, поскольку в короткое путешествие она не взяла даже воды. Из «пищи» женщина имела только леденцы.

Семья сообщила о ее исчезновении после того, как женщина не позвонила по телефону, хотя всегда делала это каждый день.

Начались отчаянные поиски, к которым привлекли вертолет. К счастью, Лилиану удалось найти невредимой.

Она почувствовала «чрезвычайное облегчение», когда появилась полиция, женщину сразу доставили в больницу, чтобы ей оказали помощь медики.

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