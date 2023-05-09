«Немедленно откройте форточку!»: душнилы среди знаков Зодиака

5 место – Лев

Королевские повадки наблюдаются на протяжении всей жизни. Чем старше, тем более отчетливее их видно. Львам кажется, что они имеют полное право отдавать приказы подрастающему поколению, так как знают об устройстве жизни все. Однако со стороны это выглядит совсем по-другому. Пусть только кто-то посмеет противоречить или подать сомнению слова Льва. Представитель знака сразу включит режим душнилы и начнет долго, упорно доказывать свою правоту. Делает это так «мастерски», и окружающие несколько раза пожалеют, что перешли ему дорогу.

Совет Львам: уважайте чужое мнение.

4 место – Рыбы

В отличие от предыдущего знака, Рыбы душат своей меланхоличностью. Они быстро могут впасть в уныние. И обязательно нужно жаловаться о тяжкой судьбе всем окружающим. Хотя некоторые Рыбы обходятся и без слов — на их лице сразу появляется маска грустного зануды. Не все способны выдержать такую особенность знака, ведь их настроение сразу передается окружающим. Даже самый житейский пустяк способен расстроить и включить режим душнилы на максимум. Друзья, а тем более просто знакомые, не хотят все время подбадривать Рыб, так как они просто устают от их частых меланхолических припадков.

Совет Рыбам: больше верьте в себя!

3 место – Раки