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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новый тренд в эстонских торговых центрах: шопинг-дискотека сводит с ума толпы посетителей

Limon.ee
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Ostudisko в Таллинне
Ostudisko в Таллинне Фото: Marek Metslaid

В пятницу в торговых центрах Таллинна прошло необычное мероприятие Ostudisko, где несколько диджеев играли музыку, а на сцену вышли Villemdrillem и Элина Борн. Смотрите нашу галерею!

5 мая в таллиннских Торговых центрах Kristiine и Rocca al Mare состоялось веселое мероприятие Ostudisko, в котором приняли участие Villemdrillem и Элина Борн.

Ведущим Ostudisko стал стилист Женя Фокин, который представил публике модные тенденции сезона и дал советы, как выглядеть стильно летом. Соведущим вечера стал и Сандер Ребане.

Диджеи Мари Вайгла и Рауль Оямаа провели уникальную дискотеку в атриуме центра Kristiine, и все посетители могли выбрать, какого диджея они хотят слушать и двигаться в ритме шопинга. В дополнение к дискотеке был проведен танцевальный конкурс, в котором могли проверить свои навыки как молодые, так и пожилые люди.

Смотрите нашу галерею!

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