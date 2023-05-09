ГАЛЕРЕЯ ⟩ Новый тренд в эстонских торговых центрах: шопинг-дискотека сводит с ума толпы посетителей

Ведущим Ostudisko стал стилист Женя Фокин , который представил публике модные тенденции сезона и дал советы, как выглядеть стильно летом. Соведущим вечера стал и Сандер Ребане.

Диджеи Мари Вайгла и Рауль Оямаа провели уникальную дискотеку в атриуме центра Kristiine, и все посетители могли выбрать, какого диджея они хотят слушать и двигаться в ритме шопинга. В дополнение к дискотеке был проведен танцевальный конкурс, в котором могли проверить свои навыки как молодые, так и пожилые люди.