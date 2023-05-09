Три знака Зодиака, которые 9 мая сбросят груз с плеч

Тельцы

Вы устали от того, что недопонимание длится уже слишком долго. И если это так, то сейчас самое время разобраться с этим раз и навсегда. И все же вы легко можете остаться при своем мнении и задаться вопросом, почему именно вы должны заглаживать свою вину. Если вы это сделаете, то сразу же получите преимущество, так что не мешкайте.

Водолеи

Общение с друзьями или близким человеком принесет вам удовольствие и пользу. Положение планет относительно вашего знака указывает на то, что вы не будете испытывать недостатка в разговорах, а обмен мнениями по разным вопросам может вызвать оживленные идеи. Поскольку Уран сегодня также активен, вы можете получить неожиданный подарок или приглашение. Неожиданный гость также может поднять вам настроение.

Рыбы