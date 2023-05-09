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Володина назвала даты рождения тех, кому нужно поберечься в мае – избегать интриг

Limon.ee
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Василиса Володина
Василиса Володина Фото: Instagram

Астролог дала четкий прогноз – прислушайтесь.

Василиса Володина в своем Telegram-канале поделилась прогнозом на ближайшее время, опубликовав тревожное сообщение в первых числах мая. Таким образом, астролог решила предупредить тех, кто может оказаться в зоне риска. Володина составила детальный список, указав года рождения людей, которым стоит затаиться. И в первую очередь, это молодежь. Им нужно избегать сомнительных предприятий, любого риска и интриг. И держаться подальше от приключений.

Фото: скриншот
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