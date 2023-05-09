Опасное влияние Марса с 10 мая по 30 июня: какие сложности могут возникнуть у знаков Зодиака

В этот период следует быть внимательнее и осторожнее. Wday.ru делится советами для всех представителей зодиакального круга.
10 мая в 11:02 Марс переходит в знак Рак и пробудет там до 30 июня. Рак - это место дебилитации Марса, то есть его самое слабое положение. Как это повлияет на нас? Рассказывает астролог Джйотиш, Васту и Родо эксперт Анна Русалкина.
Марс - это наша жизненная сила, энергия к действию и достижению результата. А еще - адекватные личные границы с осознанием ценности границ других. Ослабленный Марс даст как минимум лень, как максимум - повышенный уровень конфликтности, проблемы со здоровьем. Помимо этого, Марс приносит возрастающие риски несчастных случаев, травм и ожогов.
В период Марса в Раке могут возникнуть сложности как в общении с мамой, так и с ее здоровьем, поэтому старайтесь относиться с пониманием к ней, но и не позволяйте ей жить вашей жизнью.
Младенцы в это время могут стать более беспокойными и требовать большего внимания, чем обычно. Нет, они не испытывают вас и не проверяют ваши нервы на прочность, им просто нужно хотя бы немного вашего тотального внимания к ним.
Общие рекомендации для знаков Зодиака на период с 10 мая по 30 июня:
не затевать дела, где нужно развить большую активность;
стоит исключить экстремальные виды спорта и чрезмерный спорт;
быть осторожными на дороге: за рулем авто, мотоцикла, штурвалом лодки, да и во время пеших прогулок, переходя дорогу;
развивать свой эмоциональный интеллект, учиться конфликтовать правильно;
умеренный спорт и физическая активность будут повышать вашу жажду жизни.
Овны
Марс - это ваша главная планета, поэтому следует быть особенно аккуратными со здоровьем и телом. Уровень жизнеспособности понижен: если чувствуете, что в привычном ритме не можете существовать, то немного сбавьте его.
Очень желательно исключить все адреналиновое, так как Марс у вас еще и хозяин 8 дома, который отвечает за несчастные случаи. Будьте готовы к тому, что в отношениях с семьей могут возникнуть сложности. Не лучший момент начинать ремонт.
Тельцы
Сила воли перестает быть силой, а прокрастинация и лень открывают свои объятия. Прогулки, путешествия и новые впечатления помогут вырваться из этих тисков. Хорошо делать отжимания, упражнения на руки с гантелями и без - это также поможет лучше чувствовать себя во время транзита Марса по Раку.
Не лучший момент для принятия важных решений, и если есть возможность, то откладывайте их. Советы от вашего партнера не всегда будут верными - полагайтесь на свои ощущения.
Близнецы
Накапливать деньги в этот период будет непросто. Поэтому если у вас есть какой-то четкий план, например, откладывать 30% от зарплаты, то стоит сделать исключение и просто потратить эти деньги на себя. Ваши желания станут топливом, который поможет идти вперед и добиваться большего, так что это будет не напрасное отступление от правил.
Могут возникать мысли, что у вас никогда не сбудутся мечты, что вы продолжите вязнуть в бренности момента. Но эти мысли - посланники ваших страхов. Лучше напомните себе, как многого вы уже достигли, мысленно вспоминайте все свои успехи.
Не лучший момент, чтобы брать кредиты, также остерегайтесь мошенников. Очень хорошее время для проработки негативных родовых программ и сценариев, особенно повторяющихся ситуаций в жизни.
Раки
С одной стороны, Марс в падении, с другой, это одна из самых сильных ваших планет по гороскопу. Да, будет общая усталость в большей степени, чем обычно. Поэтому надо поберечь себя, а особенно голову: могут быть мигрени, также есть риск травм головы. Но в целом все не так плохо.
Возможно, придется заставлять себя заниматься работой и детьми, это будет не в радость для вас в данный период.
Львы
Станет больше расходов, особенно незапланированных. Стоит сознательно жертвовать хотя бы небольшие суммы, чтобы потом «случайно» не расстаться с большими.
Если занимаетесь активными видами йоги, то не заставляйте себя выходить за свои текущие возможности - есть риски травм. Но в целом йога, цигун, пранаяма и все дыхательные медитативные практики - это маст-хэв для вас в этот период. Они снимут общее напряжение и добавят сил. Хорошо заняться здоровьем, профилактически посетить врачей.
Отношения с родителями могут стать напряженными, берегите их и заботьтесь об их здоровье, насколько это возможно - сейчас их самочувствие может немного ухудшиться.
Девы
Оставьте в стороне списки и карты желаний, да и в целом какие-то цели - сейчас не лучший момент для этого. Лучше убрать фокус внимания с планов, а просто находиться в моменте здесь и сейчас, благодарить Вселенную за то, что есть. В данный период у вас будет меньше сил на реализацию своих желаний и даже, казалось бы, суперважных и зажигающих вас целей. Это временно, не списывайте их полностью со счетов.
Суды, споры за наследство могут пробуксовывать, и если есть возможность оттянуть и взять таймаут, то воспользуйтесь ею. Если хотите монетизировать свое хобби, то лучше это сделать позднее, например, в конце августа. Пока можете развернуть подготовительные действия.
Очень хорошо сейчас будет покопаться в себе, поработать с психологом или просто почитать что-то по психологии, саморазвитию, но только без самобичеваний. Занятия правильной эзотерикой тоже будут хорошей поддержкой.
Весы
Марс находится в доме вашей работы и социальной реализации, поэтому сейчас, c одной стороны, рабочих задач может стать больше, а с другой, ресурсов для их решения будет меньше. Конфликты могут эскалировать, а договориться мирным путем будет сложнее. Глубоко дышите. Снизить накал страстей может приготовленная или купленная вами еда - угостите коллег, они оценят.
Аккуратнее с бизнес-партнерами. Если вы задумываетесь о новом бизнес-проекте, то пока лучше повременить. В сфере отношений у вас сейчас все непросто, но в период Марса в Раке не стоит принимать каких-то судьбоносных решений в этой области. И нежелательно сейчас одалживать деньги своим вторым половинкам, если вам важно получить ваши средства обратно.
Скорпионы
Марс - это ваша самая главная планета. Сейчас вам особенно важно беречь себя, не перенапрягаться, потому что сил и энергии станет намного меньше. Если вы будете идти на вашем внутреннем ресурсе и на привычной скорости, то незаметно можете просесть, устать, а затем и заболеть. Занимайтесь текущими вопросами, не планируйте мировых прорывов.
Недоброжелатели и враги могут активизироваться, но вам по силам с ними справиться. Помните, что только у интересных и сильных людей за спиной что-то говорят и предпринимают.
Желудок, кишечник, печень - области риска на это время, поэтому с питанием и алкоголем стоит быть повнимательнее.
Стрельцы
Могут возникнуть страховые случаи - проверьте, не истекла ли страховка на авто. Если собирались оформить страховку себе или детям, то сейчас - лучшее время.
Вполне возможно, что у вас возникнет желание найти «волшебную» таблетку для решения ваших проблем, обратившись к гадалке, экстрасенсу или применив ритуалы и магические действия. Но будьте внимательны и следите за качеством этих действий, потому что все всегда к нам возвращается.
Сфера детей требует особенной отдачи от вас. Сейчас может казаться, что у вас не хватает на это сил, сложнее будет спокойно реагировать на их выходки. Аналогично с романтикой - ее очень хочется, но все идет не так или вовсе отсутствует. Это хороший момент, чтобы заняться своим внутренним миром, проработкой себя.
Козероги
Сфера партнерских отношений находится под ударом Марса. Как в бизнесе, так и в личных отношениях будет больше недовольств и раздражений, которые, кстати, далеко не всегда будут на поверхности. Их потребуется выкапывать, разговаривать и выяснять, что же не так, как это можно наладить. Без ссор вряд ли получится обойтись. Спасти от этого может совместное занятие спортом, то есть гармоничное применение энергий Марса.
Если у вас сейчас идет ремонт, то лучше философски настроиться на то, что в это время больших подвижек по нему не будет. В лучшем случае, все будет идти по графику без серьезных эксцессов.
У мамы могут возникнуть сложности со здоровьем, а отношения с ней не всегда будут ровными. Возможно, возникнут периоды, когда вы не будете чувствовать счастье, когда вам будет казаться, что ничего не получается. В это время сделайте что-то приятное для себя, побалуйте себя чем-то, и станет легче.
Водолеи
Общая борьба с ленью сейчас разворачивается не в вашу пользу. Есть вариант ей сдаться или, наоборот, можно отточить свою дисциплину, структурно придерживаясь задуманных планов, скрупулезно выполняя необходимое. Возможно общее снижение иммунитета — стоит больше заботиться о себе и о своем теле, а не только обо всех окружающих и пользе для всего человечества.
Работа и социальная реализация могут чуть пробуксовывать - не требуйте от этих сфер жизни стремительных прогрессивных скачков, пока что стоит идти по накатанной. Аккуратнее в командировках: все может складываться не так, как вы задумывали, но и отказываться от них тоже не стоит, они могут принести вам рост и развитие в будущем.
Ипотеки и кредиты лучше перенести на более позднее время. Если будете брать в долг сейчас, то потом отдать все будет не так просто, придется приложить много усилий.
Рыбы
Марс падает в вашем пятом доме гороскопа, который отвечает за детей, творчество, образование. Сейчас в этих сферах может не хватать энергии, будут возникать конфликтные ситуации. Расходы на детей могут увеличиться, но все же стоит соблюдать баланс и не забывать про себя и свои желания, не уходя в позицию «все лучшее детям, а я как-нибудь справлюсь».
Обучение и курсы, особенно если у вас сейчас их много, могут сложнее продвигаться вперед, интерес может угаснуть. Если есть возможность, то отложите это на время - вернетесь потом снова.
Будет желание залезть в кубышку и потратить накопления, но не стоит ему поддаваться, если только ситуация не экстренная. Накопления - это не про вас? Значит, пока и не начинайте - подумайте об этом после окончания транзита Марса по Раку.