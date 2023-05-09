Опасное влияние Марса с 10 мая по 30 июня: какие сложности могут возникнуть у знаков Зодиака

Не лучший момент, чтобы брать кредиты, также остерегайтесь мошенников. Очень хорошее время для проработки негативных родовых программ и сценариев, особенно повторяющихся ситуаций в жизни.

Раки

С одной стороны, Марс в падении, с другой, это одна из самых сильных ваших планет по гороскопу. Да, будет общая усталость в большей степени, чем обычно. Поэтому надо поберечь себя, а особенно голову: могут быть мигрени, также есть риск травм головы. Но в целом все не так плохо.

Возможно, придется заставлять себя заниматься работой и детьми, это будет не в радость для вас в данный период.

Львы

Станет больше расходов, особенно незапланированных. Стоит сознательно жертвовать хотя бы небольшие суммы, чтобы потом «случайно» не расстаться с большими.

Если занимаетесь активными видами йоги, то не заставляйте себя выходить за свои текущие возможности - есть риски травм. Но в целом йога, цигун, пранаяма и все дыхательные медитативные практики - это маст-хэв для вас в этот период. Они снимут общее напряжение и добавят сил. Хорошо заняться здоровьем, профилактически посетить врачей.

Отношения с родителями могут стать напряженными, берегите их и заботьтесь об их здоровье, насколько это возможно - сейчас их самочувствие может немного ухудшиться.

Девы