Фанаты Бритни Спирс уверены, что она умерла: в Сети распространяют «видеодоказательства»

В Сети даже начали распространять видеодоказательства того, что другой человек выдает себя за Бритни. В TikTok появился ролик, на котором фанат певицы замедлил одно из последних видео и заметил, что в одном из кадров лицо звезды резко меняется.

Действительно, во время того как артистка проводит руками перед собой, форма глаз и подбородка меняется. После подробного анализа он предположил, что в кадре другой девушке с помощью технологии deepfake заменили лицо на лицо Спирс.

В комментариях поклонники были изрядно взволнованы увиденным: «Я смотрел в глаза Бритни 25 лет, это действительно не она», «Мне кажется, Бритни уже не с нами», «Я не хочу верить, но это не она», «Мы требуем появления Бритни в прямом эфире», «Я чувствовал, что с ней что-то не так».

По некоторым теориям тело Бритни просто спрятали, а ее соцсети продолжают использовать для того, чтобы зарабатывать на имени звезды.

Пока ни Бритни Спирс, ни кто-то из ее окружения не комментировал подобные слухи в Сети, фанам остается надеяться, что с певицей все в порядке.