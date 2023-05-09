Красивый иностранец дурит головы эстонским женщинам, выманивая у них деньги: будьте бдительны!

В фейсбуковской группе Märgatud:TARTUS молодая женщина анонимно предупреждает других об иностранце, который разбивает женские сердца. Джессика (имя изменено) пишет:

«Расскажу об индийском «IT-дизайнере», который скрывается, но работает в Тарту и эксплуатирует женщин в своих корыстных целях! Черноволосый и волоокий красавец обещает вам молочные реки в кисельных берегах, хочет жениться на вас и родить семерых детей. Но он живет за счет женщин, имея «отношения» с несколькими женщинами одновременно. Женат на одной, имеет ребенка от другой, в отношениях с третьей, флиртует еще с десятком женщин и перед большинством из них в долгах. Частый посетитель кафе, баров и клубов, ищет знакомства. Женщины, пожалуйста, остерегайтесь его».

В дополнение к публичному посту Джессика была достаточно любезна, чтобы рассказать редакции Elu24 больше о мужчине, о котором идет речь.

Обратная сторона красивого фасада

«Мы познакомились онлайн, на странице знакомств в Фейсбуке. Мы прожили вместе почти два года. Недавно я с ним рассталась. Я выгнала его, потому что наконец-то мои глаза открылись. Конечно, на это потребовалось время и средства», - говорит Джессика, которая утверждает, что 37-летний мужчина был еще и жестоким.