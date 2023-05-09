Красивый иностранец дурит головы эстонским женщинам, выманивая у них деньги: будьте бдительны!

Молодая женщина поверила красивому иностранцу, но вскоре правда вышла наружу. «Кроме меня, есть еще несколько обманутых женщин. Он женат на одной, имеет ребенка от другой, дурит голову третьей. Женщины, пожалуйста, будьте осторожны», - говорит Джессика.
В фейсбуковской группе Märgatud:TARTUS молодая женщина анонимно предупреждает других об иностранце, который разбивает женские сердца. Джессика (имя изменено) пишет:
«Расскажу об индийском «IT-дизайнере», который скрывается, но работает в Тарту и эксплуатирует женщин в своих корыстных целях! Черноволосый и волоокий красавец обещает вам молочные реки в кисельных берегах, хочет жениться на вас и родить семерых детей. Но он живет за счет женщин, имея «отношения» с несколькими женщинами одновременно. Женат на одной, имеет ребенка от другой, в отношениях с третьей, флиртует еще с десятком женщин и перед большинством из них в долгах. Частый посетитель кафе, баров и клубов, ищет знакомства. Женщины, пожалуйста, остерегайтесь его».
В дополнение к публичному посту Джессика была достаточно любезна, чтобы рассказать редакции Elu24 больше о мужчине, о котором идет речь.
Обратная сторона красивого фасада
«Мы познакомились онлайн, на странице знакомств в Фейсбуке. Мы прожили вместе почти два года. Недавно я с ним рассталась. Я выгнала его, потому что наконец-то мои глаза открылись. Конечно, на это потребовалось время и средства», - говорит Джессика, которая утверждает, что 37-летний мужчина был еще и жестоким.
«Он держал меня, от его хватки у меня образовалась большая гематома, и синяк болел неделю. Он толкал, пихал, швырял мои вещи по квартире, разбил картину каким-то острым предметом, - говорит она, перечисляя некоторые действия, которые совершил красавец-мужчина. - Об этом я сообщила в полицию. Знаю, что он также ударил другую эстонскую женщину мобильным телефоном по голове».
«Когда он был со мной, я неоднократно видела, что он сидел в Тиндере и часто бывал в Тарту, где ночевал. С другом он ходил по барам, пабам и клубам в поисках женщин. У него есть турецкий друг, который каждую ночь ищет разных женщин, чтобы переспать с ними, - рассказывает Джессика. И это еще не все. - У него есть ребенок от эстонки. Меня беспокоит то, как он «случайно» обижал моих детей, причем неоднократно».
«Я чувствую, что должна предупредить многих женщин», - уверяет Джессика и советует проявлять осторожность при новых знакомствах.
По словам Джессики, в отношении этого мужчины ведется уголовное расследование. Elu24 также обратился в полицию за комментарием по этому делу, но полиция переслала ответ в прокуратуру. Мы добавим ответ как можно скорее.
Три золотых правила
Яак, который прокомментировал пост Джессики в группе, отмечает, что среди эстонцев тоже есть люди с описанным выше поведением. «Сколько мужчин эстонского происхождения с подобным образом жизни можно найти на одного такого?» - спрашивает он.
Другой комментатор заявляет: «Нормальных мужчин так мало, что женщинам просто приходится их делить. Иначе на всех не хватит».
Райго делится тремя золотыми правилами, которые, по его мнению, женщины должны соблюдать.
«ИТ-специалист, который склонен занимать деньги на повседневные расходы, уже должен вызывать сомнение. Вообще, стоит избегать мужчин, которые не могут сводить вас в ресторан за день до зарплаты.
Мужчины часто хотят женщин исключительно »для своего удовольствия«, поэтому если вы ищете что-то более серьезное, не поддавайтесь на льстивые уговоры в первый месяц или два.
Серьезная любовь с первого взгляда может случиться, но если что-то кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, обычно это не так. Обычно это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поэтому проверьте его биографию. Эстония - маленькая страна, и здесь не может быть секретов», - советует он.