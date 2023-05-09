ФОТО И ВИДЕО ⟩ 42-летняя топ-модель Жизель Бюндхен засветила лишнее, снявшись без трусиков

Звезда подиумов и глянца Жизель Бюндхен уверенно штурмует модную сферу. Когда-то модель была одним из «ангелов» бренда Victoria’s Secret.

Теперь же Жизель стала героиней кампейна Jimmy Choo, продемонстрировав несколько довольно эпатажных нарядов. Так, 42-летняя красавица облачилась в белое платье с глубоким разрезом на бедре и провокационным декольте.

К тому же, разрезы не предполагали нижнего белья, так что, резвясь во время съемки, Бюндхен рисковала засветить самые интимные части тела.

Следующим образом стала примерка бирюзового монокини-бандо с белой рубашкой и босоножками на танкетке.

«Одним словом, Жизель Бюндхен. Лучшая супермодель представляет новую коллекции лето-2023», - указано на странице Jimmy Choo.

Поклонники Бюндхен обрадовались возвращению модели. «Настоящая королева подиума», «Сексуально, но не пошло», - высказались фанаты.