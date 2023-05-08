ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ! ⟩ Самая красивая деревня Италии платит по 5000 евро новым жителям

Cтаринный средневековый городок Петралия Сопрана, расположенный на Сицилии к юго-востоку от столицы Палермо, предлагает денежные поощрения для новых жителей. Власти города планируют, что эта программа поможет увеличить численность населения и «оживить» необитаемые дома.

В 2019 году Петралия Сопрана была признана самой красивой деревней Италии.

Местный житель. Фото: Shutterstock

Средства предоставляются отдельным лицам или семьям, решившим переехать в город на постоянное место жительства. Чтобы иметь право на получение гранта, участники также должны приобрести и, при необходимости, отремонтировать недвижимость в муниципалитете.

Сейчас в городе 2992 жителя и более 50 нежилых домов.

Фото: Shutterstock

Однако время имеет решающее значение, так как заявки необходимо подать до 10 мая 2023 года. Желающие должны связаться напрямую с городским советом.