ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ! ⟩ Самая красивая деревня Италии платит по 5000 евро новым жителям

Заявку можно подать до 10 мая.
Cтаринный средневековый городок Петралия Сопрана, расположенный на Сицилии к юго-востоку от столицы Палермо, предлагает денежные поощрения для новых жителей. Власти города планируют, что эта программа поможет увеличить численность населения и «оживить» необитаемые дома.
В 2019 году Петралия Сопрана была признана самой красивой деревней Италии.
Средства предоставляются отдельным лицам или семьям, решившим переехать в город на постоянное место жительства. Чтобы иметь право на получение гранта, участники также должны приобрести и, при необходимости, отремонтировать недвижимость в муниципалитете.
Сейчас в городе 2992 жителя и более 50 нежилых домов.
Однако время имеет решающее значение, так как заявки необходимо подать до 10 мая 2023 года. Желающие должны связаться напрямую с городским советом.
Жизнь в Петралии Сопрана спокойна, за исключением многочисленных местных праздников, таких как дни святых, карнавалы и гастрономические фестивали.