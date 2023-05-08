ГОЛОВОЙ ВПЕРЕД В ПУСТОЙ БАССЕЙН ⟩ Reval-Sport о шокирующем происшествии: мы сумели договориться с клиентом

Шокирующий несчастный случай произошел в конце апреля в аквацентре Reval-Sport в Таллинне, когда пожилой мужчина прыгнул в пустой бассейн.

Член правления спортивного клуба Reval-Sport Алдур Партасюк сообщил редакции на следующий день после происшествия, что состояние клиента стабильное.

«После инцидента он выбрался из бассейна самостоятельно, и ему сразу же была оказана первая помощь. Мы связались с ним сегодня и получили подтверждение, что его состояние стабильно, и он чувствует себя удовлетворительно», – прокомментировал представитель спортклуба.

Один из посетителей аквапарка рассказал редакции, что мужчина, прыгнувший в пустой бассейн, потерял зубы.

Бассейн, где и произошел несчастный случай. Фото: Erakogu

У клиентов есть защита

В понедельник, 8 мая, Алдур Партасюк сообщил редакции Elu24, что несчастный случай в аквацентре был урегулирован. «Дело разрешилось соглашением обеих сторон», – сказал Партасюк, добавив, что состояние здоровья клиента улучшилось.

Хотя член правления Reval-Sport отметил, что все клиенты спортивного клуба автоматически застрахованы, данный случай не рассматривается страховой компанией. Подробности соглашения сторон Партасюк не уточнил.