ФОТО ⟩ Судите сами: сравниваем цены на продукты в магазинах Lidl в Эстонии и Финляндии

Если еще несколько лет назад для всех было совершенно очевидно, что в Финляндии, столица которой находится всего в 80 километрах от Таллинна, цены выше, чем в Эстонии, абсолютно на все товары, то в последнее время не утихают споры о том, где же теперь выгоднее закупаться.