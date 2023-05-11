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ФОТО ⟩ Судите сами: сравниваем цены на продукты в магазинах Lidl в Эстонии и Финляндии

Limon.ee
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Готовая лазанья. Справа фото, сделанное в Таллинне, слева - в Хельсинки.
Готовая лазанья. Справа фото, сделанное в Таллинне, слева - в Хельсинки. Фото: Личный архив автора

Если еще несколько лет назад для всех было совершенно очевидно, что в Финляндии, столица которой находится всего в 80 километрах от Таллинна, цены выше, чем в Эстонии, абсолютно на все товары, то в последнее время не утихают споры о том, где же теперь выгоднее закупаться.

Портал Limon.ee сравнил цены на некоторые продукты в супермаркетах Lidl в Хельсинки и Таллинне. Отметим, что некоторые одинаковые продукты есть в продаже в обеих странах. Для сравнения мы попытались взять обычные продукты, которые обычно есть в холодильниках у большинства людей, а также продукты, которые стали довольно популярными среди жителей Эстонии, как, например, тесто для пицца и готовая лазанья.

В Эстонии Lidl впервые открыл двери посетителям чуть более года назад, тогда как у северных соседей сеть благополучно работает уже на протяжении пятидесяти лет.

Смотрите наше сравнение!

Слева цены на молоко в магазине в Таллинне, справа - в Хельсинки. Поскольку в Финляндии не распространено упаковывать молоко в пакеты, в таллиннском магазине мы так же обратили внимание на молоко в коробках.
Слева цены на молоко в магазине в Таллинне, справа - в Хельсинки. Поскольку в Финляндии не распространено упаковывать молоко в пакеты, в таллиннском магазине мы так же обратили внимание на молоко в коробках. Фото: Личный архив автора
Сыр Гауда в Таллинне (слева) и в Хельсинки (справа).
Сыр Гауда в Таллинне (слева) и в Хельсинки (справа). Фото: Личный архив автора
Кофе в эстонской сети магазинов (слева) и финской (справа).
Кофе в эстонской сети магазинов (слева) и финской (справа). Фото: Личный архив автора
Тесто для пиццы с соусом в таллиннском магазине (слева) и в магазине в Хельсинки (справа).
Тесто для пиццы с соусом в таллиннском магазине (слева) и в магазине в Хельсинки (справа). Фото: Личный архив автора
Готовая лазанья. Наверху фото, сделанное в Таллинне, внизу - в Хельсинки.
Готовая лазанья. Наверху фото, сделанное в Таллинне, внизу - в Хельсинки. Фото: Личный архив автора
Томаты в таллиннском магазине (слева) и в Хельсинки (справа). Справедливости ради отметим, что в эстонской сети есть и томаты стоимость 2,19 евро за килограмм.
Томаты в таллиннском магазине (слева) и в Хельсинки (справа). Справедливости ради отметим, что в эстонской сети есть и томаты стоимость 2,19 евро за килограмм. Фото: Личный архив автора
Слева цены на репчатый лук в Таллинне: на развес килограмм стоит 1,49 евро, а упакованный - 1,79 евро за килограмм. Справа - цены в Хельсинки: 1,45 за килограмм развесного лука и 1,59 евро за килограмм упакованного.
Слева цены на репчатый лук в Таллинне: на развес килограмм стоит 1,49 евро, а упакованный - 1,79 евро за килограмм. Справа - цены в Хельсинки: 1,45 за килограмм развесного лука и 1,59 евро за килограмм упакованного. Фото: Личный архив автора
Бананы В Таллинне (слева) и в Хельсинки (справа).
Бананы В Таллинне (слева) и в Хельсинки (справа). Фото: Личный архив автора
Справа картофель в таллиннском магазине, слева - в магазине в Хельсинки. В нашем магазине представлено два вида картофеля на развес, тогда как в финском супермаркете только один.
Справа картофель в таллиннском магазине, слева - в магазине в Хельсинки. В нашем магазине представлено два вида картофеля на развес, тогда как в финском супермаркете только один. Фото: Личный архив автора
Цена на сосиски в Таллинне (слева) и в Хельсинки (справа).
Цена на сосиски в Таллинне (слева) и в Хельсинки (справа). Фото: Личный архив автора
Справа - цены на куриное филе в Таллинне, слева - в Хельсинки.
Справа - цены на куриное филе в Таллинне, слева - в Хельсинки. Фото: Личный архив автора
Свиной фарш в таллиннском магазине (слева) и в Хельсинки (справа).
Свиной фарш в таллиннском магазине (слева) и в Хельсинки (справа). Фото: Личный архив автора
Говяжий фарш в супермаркете в Таллинне (слева) и в Хельсинки (справа).
Говяжий фарш в супермаркете в Таллинне (слева) и в Хельсинки (справа). Фото: Личный архив автора.
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