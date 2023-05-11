ФОТО ⟩ Судите сами: сравниваем цены на продукты в магазинах Lidl в Эстонии и Финляндии

Если еще несколько лет назад для всех было совершенно очевидно, что в Финляндии, столица которой находится всего в 80 километрах от Таллинна, цены выше, чем в Эстонии, абсолютно на все товары, то в последнее время не утихают споры о том, где же теперь выгоднее закупаться.
Портал Limon.ee сравнил цены на некоторые продукты в супермаркетах Lidl в Хельсинки и Таллинне. Отметим, что некоторые одинаковые продукты есть в продаже в обеих странах. Для сравнения мы попытались взять обычные продукты, которые обычно есть в холодильниках у большинства людей, а также продукты, которые стали довольно популярными среди жителей Эстонии, как, например, тесто для пицца и готовая лазанья.
В Эстонии Lidl впервые открыл двери посетителям чуть более года назад, тогда как у северных соседей сеть благополучно работает уже на протяжении пятидесяти лет.
Смотрите наше сравнение!