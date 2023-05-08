Дети обнаружили в мусорном пакете нечто ужасное

Двое маленьких детей были шокированы, когда нашли человеческий череп в пластиковом пакете в саду возле своего дома. Это произошло на выходных в Шотландии. После такой страшной находки был арестован подросток, причастный к этому делу, пишет Naine.Postimees.
Мать одного из детей, 25-летняя Теган Майолл, рассказала, что ужасная находка испугала детей. Ее сын Ноа играл с девочкой, когда они нашли в саду пластиковый пакет.
«Они побежали к забору и схватили пластиковый пакет, лежащий на земле. Мы не знали, что в нем было, поэтому я и мама девочки вытряхнули содержимое, чтобы посмотреть, что там», – рассказала Теган изданию Daily Mail.
В пакете оказался человеческий череп.
«Дети подумали, что это украшение для Хэллоуина, потому что оно выглядело именно так, но все равно испугались. Это не то, что вы хотели бы найти в своем саду», – продолжила она.
Прибывшая на место происшествия полиция оцепила район на пять часов. В результате расследования полиция арестовала 17-летнего подростка, которому было предъявлено обвинение в краже черепа из церкви.