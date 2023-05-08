Дети обнаружили в мусорном пакете нечто ужасное

Мать одного из детей, 25-летняя Теган Майолл, рассказала, что ужасная находка испугала детей. Ее сын Ноа играл с девочкой, когда они нашли в саду пластиковый пакет.

«Они побежали к забору и схватили пластиковый пакет, лежащий на земле. Мы не знали, что в нем было, поэтому я и мама девочки вытряхнули содержимое, чтобы посмотреть, что там», – рассказала Теган изданию Daily Mail.

В пакете оказался человеческий череп.

«Дети подумали, что это украшение для Хэллоуина, потому что оно выглядело именно так, но все равно испугались. Это не то, что вы хотели бы найти в своем саду», – продолжила она.

Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock