Прославленный фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров вышел на связь с подписчиками в социальных сетях.
«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ» ⟩ Первое фото Романа Костомарова после выздоровления – как стал выглядеть спортсмен
Сделал он это впервые за четыре месяца. Роман Костомаров поблагодарил всех, кто поддерживал его во время борьбы с тяжелой болезнью.
Спортсмен сопроводил публикацию своим снимком, показав, как выглядит после длительного нахождения в коме. Роман Костомаров сильно похудел и отрастил бороду, из-за осунувшегося лица глаза стали казаться огромными. Сфотографировался он в толстовке с надписью «без комментариев».
«Всем привет! Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем, благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой», – написал под снимком Роман Костомаров.