«БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ» ⟩ Первое фото Романа Костомарова после выздоровления – как стал выглядеть спортсмен

«Всем привет! Спасибо всем, кто переживал за меня, молился за меня, верил, что я выкарабкаюсь из этой сложнейшей ситуации, которую предоставила мне жизнь! Много трудностей еще впереди, но надеюсь, я справлюсь со всем, благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем! Впереди много тяжелой работы над собой», – написал под снимком Роман Костомаров.