На жительницу Кохтла-Ярве свалилась невероятная удача: «Это мой первый выигрыш еще с советских времен»

Получение приза победительница доверила своей дочери Татьяне, которая живет в Таллинне.

По словам Татьяны, приз выиграли совершенно случайно и даже из вредности: «Мы в этот вечер находились дома, смотрели кино, играли в карты вместе с детьми, мама увидела код и говорит «очень надо отправить из вредности, никогда ничего не выигрывала, поэтому сейчас хочу отправить». Вот мы на троих запомнили куда и как слать и отправили эсэмэску».

Елена до последнего не верила, что будет победительницей эсэмэс-игры, ведь она никогда ничего не выигрывала: «Для меня это было очень неожиданно! Это мой первый выигрыш еще с советских времен, когда в лотерее по рублю выигрывали! Спасибо вам!»

Оказалось, что внук Елены давно мечтает о технике Apple, а приз был выигран и получен именно в его день рождения!

«Канал 7» Елена ценит за хорошие фильмы и сериалы. Единственное пожелание победительницы, чтобы выбор кинокартин на русском языке стал еще шире.

Включайте, наслаждайтесь и выигрывайте! Смотрите каналы «Канал 7», «Канал 7+» и «Кино 7». Как только вы увидите секретный код в углу экрана, отправьте эсэмэс с этим кодом на короткий номер 15330 (стоимость сообщения составляет 0,96 евро), чтобы участвовать в розыгрыше.