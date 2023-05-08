ОТ КОРОЛЕВЫ МАРГО ДО МОНРО ⟩ Эвелина Ведом расскажет в Таллинне о портретах и судьбах знаменитых красавиц

На лекции Эвелины Ведом будут рассмотрены прославленные портреты знаменитейших женщин разных эпох – от королевы Марго и Марии-Антуанетты до Мэрилин Монро. Большинство портретов было создано не менее прославленными художниками. Практически всем и каждому знакомы имена этих женщин, их красота и грация воспета современниками и по сей день восхищает потомков. Они были законодательницами моды и вкусов в Европе и Новом Свете, им подражали и пытались превзойти изысканностью туалетов, роскошью украшений и блеском устраиваемых празднеств. Однако за блистательным фасадом жизни этих женщин скрывались порой трагические события, их судьбы были полны невероятных перипетий. Кровавые тайны венгерской графини Батори, печальная судьба королевы Франции Марии-Антуанетты, история любви Наполеона и Жозефины Богарне, а также многие другие истории, связанные со знаменитыми красавицами, станут лучше знакомы слушателям лекции Эвелины Ведом. Величайшим художникам на своих картинах удалось отразить внутренний мир этих женщин и навсегда вписать их в историю мирового искусства.