Каменских публично призналась в любви Потапу и показала первое совместное фото с ним после годичного перерыва

«Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-нибудь другой, я с тобой. Люблю», – написала она.

Каменских сопроводила пост совместным снимком с Потапом.

Предыдущее совместное фото с Потапом Каменских публиковала 29 апреля 2022 года.

Тогда они побывали на церемонии вручения премии LatinAMAs в США. Это музыкальная премия, которой награждают испаноязычных исполнителей. Там Каменских заявила, что Россия совершает геноцид украинцев.

8 мая Потапу исполнилось 42 года.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских и Потап выехали в Испанию. Певица отмечала, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 миллионов гривен (более 1,8 миллиона евро).