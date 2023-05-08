Пн, 8.05.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Каменских публично призналась в любви Потапу и показала первое совместное фото с ним после годичного перерыва

Limon.ee
Facebook Twitter
Comments
Потап и Настя Каменских
Потап и Настя Каменских Фото: Shemetov Maxim

Украинская певица Настя Каменских 8 мая опубликовала в Instagram пост по случаю дня рождения своего супруга, украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), пишет Гордон.

«Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-нибудь другой, я с тобой. Люблю», – написала она.

Каменских сопроводила пост совместным снимком с Потапом.

Предыдущее совместное фото с Потапом Каменских публиковала 29 апреля 2022 года.

Тогда они побывали на церемонии вручения премии LatinAMAs в США. Это музыкальная премия, которой награждают испаноязычных исполнителей. Там Каменских заявила, что Россия совершает геноцид украинцев.

8 мая Потапу исполнилось 42 года.

За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских и Потап выехали в Испанию. Певица отмечала, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.

Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 миллионов гривен (более 1,8 миллиона евро).

В августе 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.

Facebook Twitter
Comments
Ключевые слова
Наверх