Украинская певица Настя Каменских 8 мая опубликовала в Instagram пост по случаю дня рождения своего супруга, украинского рэпера и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), пишет Гордон.
Каменских публично призналась в любви Потапу и показала первое совместное фото с ним после годичного перерыва
«Что бы ни случилось в этой Вселенной или в какой-нибудь другой, я с тобой. Люблю», – написала она.
Каменских сопроводила пост совместным снимком с Потапом.
Предыдущее совместное фото с Потапом Каменских публиковала 29 апреля 2022 года.
Тогда они побывали на церемонии вручения премии LatinAMAs в США. Это музыкальная премия, которой награждают испаноязычных исполнителей. Там Каменских заявила, что Россия совершает геноцид украинцев.
8 мая Потапу исполнилось 42 года.
За пять дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину Каменских и Потап выехали в Испанию. Певица отмечала, что это была заранее запланированная командировка. Вместе с Каменских и Потапом тогда уехали их матери.
Каменских выступала за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. Певица собрала 75 миллионов гривен (более 1,8 миллиона евро).
В августе 2022 года артистка сообщила, что вернулась в Украину, позже она анонсировала новые концерты за границей. В сентябре стало известно, что в Украину вернулся и Потап.