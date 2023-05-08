Читайте, как трогательно эстонский актер Лаури Педая высказался о своей дочурке

«Ария стала именно тем, что нам было нужно, чтобы выжить. Мы любим ее и благодарны за то, что малышка выбрала нас своими родителями», - написал Лаури Педая в посте, посвященном своей годовалой дочурке.
«В 6.14 утра у нас родилась дочь, которую назвали Ария. Ария здорова, Гетель тоже чувствует себя хорошо», - объявил Лаури Педая о рождении своей дочери в марте прошлого года.
На прошлой неделе Арии исполнился годик, и гордый отец поделился с подписчиками в соцсетях несколькими замечательными фотографиями. «О счастье и о радости. Я мог бы много говорить о том, как много Ария дала мне и чему научила, но это займет слишком много времени, - подписал снимки счастливый отец. - Я буду краток... Ария была именно тем, что нам с женой нужно было в нашей жизни. До конца самой дальней звезды и обратно мы любим ее и благодарны за то, что Ария выбрала нас своими родителями».
Лаури Педая и Гетель Бурлака обручились в мае 2020 года. «Мы встречаемся уже более пяти лет. С каждым днем наши отношения становились все крепче и крепче. Просидев два месяца дома, я понял, что она - та женщина, с которой я хочу иметь детей и создать семью», - написала тогда Гетель в соцсетях.
Союз был официально зарегистрирован в апреле прошлого года.