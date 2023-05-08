Читайте, как трогательно эстонский актер Лаури Педая высказался о своей дочурке

На прошлой неделе Арии исполнился годик, и гордый отец поделился с подписчиками в соцсетях несколькими замечательными фотографиями. «О счастье и о радости. Я мог бы много говорить о том, как много Ария дала мне и чему научила, но это займет слишком много времени, - подписал снимки счастливый отец. - Я буду краток... Ария была именно тем, что нам с женой нужно было в нашей жизни. До конца самой дальней звезды и обратно мы любим ее и благодарны за то, что Ария выбрала нас своими родителями».