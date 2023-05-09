Какие завтраки считают для себя идеальными представители всех знаков Зодиака

От съеденного на завтрак зависит ваше настроение, самочувствие и работоспособность в течение трудового дня. Поэтому многие утром ориентируются не на полезную еду, а на ту, которая доставляет им максимум удовольствия.
Какие завтраки считают для себя идеальными представители разных знаков Зодиака, рассказывает издание rsute.ru.
Энергичному, активному и крайне динамичному Овну необходим калорийный завтрак, чтобы запастись энергией на целый день и продуктивно решать все задачи. Идеальным вариантом для себя Овен считает набор продуктов в стиле американского завтрака: яйца, бекон, запеченные овощи и сладкие френч-тосты с кофе.
Телец
Неторопливые и любящие во всем комфорт Тельцы предпочитают утром побаловать себя выпечкой. Они прекрасно осведомлены об угрозе излишнего веса от такого завтрака, но отказать себе в круассане с чашечкой кофе не считают нужным, поскольку для них это заряд оптимизма и бодрости на целый день.
Близнецы
Близнецы обычно проводят свой день активно, стараясь уделять время не только важным делам, но и общению, поэтому с утра предпочитают плотно позавтракать, чтобы не испытывать чувство голода. Как правило, это яичница, отварные колбаски и немного овощей. Из напитков они чаще предпочитают апельсиновый сок.
Рак
Чувствительные и эмоциональные Раки стремятся с утра зарядить себя позитивом с помощью какого-то необычного завтрака. Это могут быть блинчики с шоколадной начинкой или экзотические фрукты. Напитки могут быть разнообразными, но чаще Раки предпочитают зеленый или фруктовый чай.
Лев
Самовлюбленные Львы, которые всегда стремятся быть в центре внимания, считают свой утренний завтрак частью священного ритуала. Он должен быть необычным, питательным и доставлять наслаждение. Это могут быть тосты с авокадо, приправленные лесными орехами и зеленью, или любое другое блюдо, которое выглядит экзотическим. Не откажутся Львы и от десерта в виде радужного желе или мороженого.
Дева
Для деловой и энергичной Девы основное требование к завтраку заключается в том, чтобы его можно было быстро и легко приготовить. При этом он должен быть вкусным, питательным и поднимать настроение. Идеальным вариантом для утренней трапезы представители этого знака считают смузи-боул с фруктами.
Весы
Весы - невероятные эстеты, для них важно, чтобы завтрак выглядел красиво и аппетитно. Блюдо из фруктов, ягод и орехов в виде восточного ассорти с добавлением йогурта - как раз то, что нужно. Также они получат удовольствие от чашечки хорошего крепкого кофе.
Скорпион
Загадочные Скорпионы любят глубокие, насыщенные вкусы. В начале дня они наверняка получат удовольствие от ароматного буррито с мясом, яйцами и овощами. Крепкий черный чай высшего сорта также придется им по вкусу. Но при этом он должен быть без сахара, чтобы не перебивать вкус.
Стрелец
Свободные духом и энергичные Стрельцы часто вообще не завтракают, ограничиваясь чашечкой кофе с утра. Но если утро застанет их где-то в дороге, отеле или на туристической тропе, с удовольствием позавтракают какими-нибудь пончиками или бутербродами, которые подойдут к абсолютно любому напитку.
Козерог
Известным трудоголикам Козерогам, погруженным в свой внутренний мир, часто безразлично, что лежит у них на тарелке во время утреннего завтрака. Но иногда Козерога посещает желание начать вести здоровый образ жизни, и тогда свое утро они могут начинать с полезной и здоровой пищи, например, с фруктов и соков.
Для свободолюбивого и рассудительного Водолея очень важно следовать установленным самим собой правилам. Если он решит, что по утрам полезнее всего есть каши, запивая их зеленым чаем, какое-то время он будет строго этому следовать. Но это не помешает ему в какой-то момент поменять предпочтения и начать питаться бутербродами.
Рыбы
Мечтательные и романтичные Рыбы, как правило, руководствуются своим настроением, и в зависимости от этого могут менять свои предпочтения. В какой-то день их завтрак будет ограничен одним вареным яйцом и стаканом чая, а уже на следующий могут захотеть французских тостов или итальянскую пиццу.