Какие завтраки считают для себя идеальными представители всех знаков Зодиака

Дева

Для деловой и энергичной Девы основное требование к завтраку заключается в том, чтобы его можно было быстро и легко приготовить. При этом он должен быть вкусным, питательным и поднимать настроение. Идеальным вариантом для утренней трапезы представители этого знака считают смузи-боул с фруктами.

Весы

Весы - невероятные эстеты, для них важно, чтобы завтрак выглядел красиво и аппетитно. Блюдо из фруктов, ягод и орехов в виде восточного ассорти с добавлением йогурта - как раз то, что нужно. Также они получат удовольствие от чашечки хорошего крепкого кофе.

Скорпион

Загадочные Скорпионы любят глубокие, насыщенные вкусы. В начале дня они наверняка получат удовольствие от ароматного буррито с мясом, яйцами и овощами. Крепкий черный чай высшего сорта также придется им по вкусу. Но при этом он должен быть без сахара, чтобы не перебивать вкус.

Стрелец

Свободные духом и энергичные Стрельцы часто вообще не завтракают, ограничиваясь чашечкой кофе с утра. Но если утро застанет их где-то в дороге, отеле или на туристической тропе, с удовольствием позавтракают какими-нибудь пончиками или бутербродами, которые подойдут к абсолютно любому напитку.

Козерог

Известным трудоголикам Козерогам, погруженным в свой внутренний мир, часто безразлично, что лежит у них на тарелке во время утреннего завтрака. Но иногда Козерога посещает желание начать вести здоровый образ жизни, и тогда свое утро они могут начинать с полезной и здоровой пищи, например, с фруктов и соков.

Водолей

Для свободолюбивого и рассудительного Водолея очень важно следовать установленным самим собой правилам. Если он решит, что по утрам полезнее всего есть каши, запивая их зеленым чаем, какое-то время он будет строго этому следовать. Но это не помешает ему в какой-то момент поменять предпочтения и начать питаться бутербродами.

Рыбы