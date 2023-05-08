Шоумен Максим Галкин, который прилетел в Европу и побывал с детьми в Париже, выложил в Сеть видео, сделанное им в отеле Бельгии.
ВИДЕО ⟩ Галкин обнаружил в Бельгии рыбу с человеческим лицом: шокированные подписчики опознали в ней Путина
«В саду отеля увидел рыбу с человеческим лицом», – написал юморист в Instagram.
Многие подписчики узнали в рыбе… Владимира Путина. Фолловеры шутили, что он и в Евросоюзе следит за Галкиным.
Напомним, что Максим Галкин объявлен в России «иноагентом». Он вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал оттуда вскоре после начала широкомасштабной войны против Украины. А недавно на их недвижимость в селе Грязь нашелся покупатель – за замок заплатили миллиард рублей.
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