ВИДЕО ⟩ Галкин обнаружил в Бельгии рыбу с человеческим лицом: шокированные подписчики опознали в ней Путина

Многие подписчики узнали в рыбе… Владимира Путина. Фолловеры шутили, что он и в Евросоюзе следит за Галкиным.

Напомним, что Максим Галкин объявлен в России «иноагентом». Он вместе с Аллой Пугачевой и детьми уехал оттуда вскоре после начала широкомасштабной войны против Украины. А недавно на их недвижимость в селе Грязь нашелся покупатель – за замок заплатили миллиард рублей.